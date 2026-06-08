Am Ende auf Rang drei: Nach Basibüyüks Freistoßtor darf JSG BEN kurz träumen Stefan Nink 08.06.2026, 09:44 Uhr

i BEN-Angreifer Nasim Alhamidi (am Ball) hielt die C2 der Eisbachtaler mit seinen unbekümmerten Dribblings jederzeit in Atem. Andreas Hergenhahn

Sie schlichen mit hängenden Köpfen vom Platz, obwohl sie stolz sein können. Nach der 1:3-Niederlage beim jüngeren Jahrgang der Eisbachtaler schloss die C-Jugend der JSG BEN die Bezirksliga-Saison als respektabler Dritter ab.

Spannender als in der Bezirksliga Ost der C-Jugendfußballer hätte selbst Alfred Hitchcock das Saisonfinale nicht planen können. Das Spitzenquartett war am 30. Spieltag unter sich – und mittendrin befand sich die JSG Bad Ems-Nassau, die den Titelgewinn in eigener Hand hatte, am Ende eines begeisternden Kicks aber ihrem Gegner, dem jüngeren Jahrgang der Eisbachtaler Sportfreunde, den Vortritt lassen musste.







Artikel teilen

Artikel teilen