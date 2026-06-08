Sie schlichen mit hängenden Köpfen vom Platz, obwohl sie stolz sein können. Nach der 1:3-Niederlage beim jüngeren Jahrgang der Eisbachtaler schloss die C-Jugend der JSG BEN die Bezirksliga-Saison als respektabler Dritter ab.
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Spannender als in der Bezirksliga Ost der C-Jugendfußballer hätte selbst Alfred Hitchcock das Saisonfinale nicht planen können. Das Spitzenquartett war am 30. Spieltag unter sich – und mittendrin befand sich die JSG Bad Ems-Nassau, die den Titelgewinn in eigener Hand hatte, am Ende eines begeisternden Kicks aber ihrem Gegner, dem jüngeren Jahrgang der Eisbachtaler Sportfreunde, den Vortritt lassen musste.