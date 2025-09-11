Die B-Junioren des SC Idar-Oberstein gehören zu den sechs Mannschaften, die in der Regionalliga mit neun Punkten ganz oben stehen. Mit Eintracht Trier stellt sich am Sonntag eine weitere vor.

In der B-Junioren-Regionalliga stellt sich am Sonntag (13 Uhr) Eintracht Trier beim SC Idar-Oberstein im Haag vor. Dass die Mannschaft aus der Mosel-Metropole Favorit in dieser Partie ist, ist auf den ersten Blick nicht erkennbar, denn nach vier Partien hat Aufsteiger SC Idar-Oberstein genauso starke neun Punkte wie Eintracht Trier.

SC-Trainer Christian Schwinn lässt allerdings keinen Zweifel daran, dass die Gäste ein Team „mit hoher Qualität“ sind. „Auf uns kommt eine sehr, sehr starke Mannschaft zu, die viel Wucht mitbringt“, erklärt der Coach und folgert: „Diese Wucht werden wir mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, bearbeiten müssen.“

„Für uns kann es auch schon ein Erfolg sein, wenn wir ein super Spiel abliefern und das Endergebnis lange offen halten“

SC-Trainer Christian Schwinn

Nicht zurückgreifen kann Schwinn vorerst noch auf Tjorven Kronenberger, der allerdings nächste Woche wieder einsteigen soll. Fragezeichen stehen zudem hinter Lenny Becker und Vincent Lauer, die nicht trainieren konnten. Schwinn geht davon aus, dass beide ausfallen werden.

Der Trainer hat eine eindeutige Vorstellung davon, wie seine Jungs Eintracht Trier begegnen sollen: „Ich möchte, dass meine Mannschaft ein klares Gesicht zeigt und die Bereitschaft an den Tag legt, dem Gegner wirklich alles abzuverlangen.“ Natürlich wollen die SC-Buben ihren vierten Sieg im fünften Spiel, doch Schwinn stellt fest: „Für uns kann es auch schon ein Erfolg sein, wenn wir ein super Spiel abliefern und das Endergebnis lange offen halten.“ Die Haltung, mit der seine Mannschaft den Trierern entgegentritt, ist dem SC-Trainer wichtig. „Ich will sehen, dass wir mutig sind“, betont Schwinn, ist in dieser Beziehung freilich guter Dinge. „Bis auf eine Ausnahme in Mainz haben die Jungs das immer super hinbekommen“, lobt er.

Bisher jedenfalls treten die Idarer B-Junioren als Aufsteiger erstaunlich stark und reif auf. Gelingt ihnen das am Sonntag wieder, dann muss sich zweifellos auch Eintracht Trier strecken, um im Haag erfolgreich zu sein.