Moritz Hexamer ist nicht zu halten

Die B-Junioren des SC Idar-Oberstein haben erneut demonstriert, welch starker Aufsteiger in die Regionalliga sie sind. Diesmal setzte sich die Mannschaft von Trainer Christian Schwinn 3:1 beim SV Gonsenheim durch.
Christian Schwinn war hin und weg von seiner Mannschaft: „Die Truppe ist der Hammer“, meinte der Trainer der Regionalliga-B-Junioren des SC Idar-Oberstein nach dem 3:1-Sieg beim Tabellen-Sechsten SV Gonsenheim. „Die Jungs haben wieder von der ersten bis zur letzten Minute Vollgas gegeben und sind diesmal auch dafür belohnt worden“, berichtete Schwinn.