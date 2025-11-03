B-Jugend des SC Idar siegt 3:1 Moritz Hexamer ist nicht zu halten 03.11.2025, 12:26 Uhr

i Die B-Junioren des SC Idar-Oberstein treten mannschaflich geschlossen auf. Am Samstag gewannen sie ihr Regionalliga-Auswärtsspiel beim SV Gonsenheim 3:1. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die B-Junioren des SC Idar-Oberstein haben erneut demonstriert, welch starker Aufsteiger in die Regionalliga sie sind. Diesmal setzte sich die Mannschaft von Trainer Christian Schwinn 3:1 beim SV Gonsenheim durch.

Christian Schwinn war hin und weg von seiner Mannschaft: „Die Truppe ist der Hammer“, meinte der Trainer der Regionalliga-B-Junioren des SC Idar-Oberstein nach dem 3:1-Sieg beim Tabellen-Sechsten SV Gonsenheim. „Die Jungs haben wieder von der ersten bis zur letzten Minute Vollgas gegeben und sind diesmal auch dafür belohnt worden“, berichtete Schwinn.







