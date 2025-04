Darauf freuen sich manche Kinder und Jugendliche bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim ein ganzes Jahr: Die Tour über Ostern nach Spanien lässt die Herzen der Nachwuchsfußballer höherschlagen.

Mit 154 Personen, verteilt auf drei Busse, waren die Merxheimer heuer unterwegs. Mit fünf Teams beteiligte sich die SGM an den Turnieren in Santa Susanna in der Nähe von Barcelona. Copa Santa stand neben dem SGM-Wappen auf den T-Shirts der Reisegruppe. „Wir gestalten jedes Jahr ein T-Shirt für die Tour. Es dient als Erinnerung“, erzählt Andy Baumgartner. Er ist der Initialgeber der Fahrten. Schon mit seinen vorherigen Klubs SV Blaubach und SG Meisenheim weilte er regelmäßig in Spanien. „Das war jetzt meine 19. Fahrt zu dem Turnier. Der große Unterschied ist, dass ich früher auf den Turniersieg aus war, nun in Merxheim steht dagegen der gemeinsame Familienausflug im Mittelpunkt“, sagt Baumgartner, dessen Kinder in Merxheim spielen und der sich in der Jugendarbeit der SGM engagiert.

„Bei dem Turnier ist die Konkurrenz groß. Da triffst du auch schon früh auf etablierte Vereine und Fußballschulen.“

Andy Baumgartner

Zudem gehörten auch Mitglieder der SG Weinsheim, bei der Baumgartner die Männer trainiert, zur Reisegruppe. „Alle sollen ihren Spaß haben, deshalb bieten wir ja auch neben den Turnieren einiges an“, berichtet er. Der Besuch der Innenstadt von Barcelona, ein Strandtag und Rennaction auf der Kartbahn – das Angebot war riesig. Als Höhepunkt erwies sich einmal mehr der Besuch eines Spiels des FC Barcelona. Gegen Real Mallorca weilten die Merxheimer im Olympiastadion, in dem Barca aufgrund der Bauarbeiten am Camp Nou derzeit spielt. „Mal im Olympiastadion ein Spiel zu sehen, war toll, zumal ich mich erinnern kann, wie ich als kleiner Bub Carl Lewis im Fernsehen gesehen habe, wie er bei Olympischen Spielen in diesem Stadion im Weitsprung gestartet ist“, erzählt Baumgartner.

Doch die Merxheimer kickten natürlich auch selbst. Die D-, C- und B-Junioren sowie eine der beiden A-Junioren-Mannschaften schieden in der Vorrunde aus. „Bei dem Turnier ist die Konkurrenz groß. Da triffst du auch schon früh auf etablierte Vereine und Fußballschulen“, weiß der Merxheimer Organisator. Die erste Merxheimer A-Junioren-Mannschaft musste sich im Viertelfinale dem Nachwuchs eines italienischen Zweitligisten im Elfmeterschießen geschlagen geben. „Trotzdem hat das Turnier wieder großen Spaß gemacht. Vor allem die Eröffnungs- und die Abschlussfeier, die in diesem Jahr für mich aus persönlichen Gründen besonders emotional war“, erzählt Baumgartner.

Turnierbesuch entwickelt sich zum Renner

Mit einem Bus und 43 Personen waren die Merxheimer vor vier Jahren gestartet, nun bedeuteten die 154 Mitfahrenden einen Rekord. „Es ist schön zu sehen, wie viele Kinder wegen der Spanien-Tour bei der SGM Fußball spielen. Mit dieser Reise können wir als Verein einen Mehrwert bieten. Bei 200 Teilnehmern ist aber Schluss, schon jetzt ist die Verantwortung für so viele Kinder, selbst wenn die Eltern dabei sind, sehr groß“, sagt Baumgartner. Dass es 2026 die nächste Fahrt gibt, steht indes außer Frage. Die ersten Kinder freuen sich schließlich schon.