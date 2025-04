Die Westerwälder Teams waren von den A- bis C-Junioren im Einsatz. Die einzigen Punkte gab es allerdings in der A-Junioren-Regionalliga zu feiern.

In der A-Junioren-Regionalliga gewannen die Eisbachtaler Sportfreunde deutlich, die Wirgeser spielten remis. Bei den B-Junioren gab es für den JFV Wolfstein eine herbe Niederlage, die Eisbachtaler verloren unglücklich. In der C-Junioren-Regionalliga kämpfen die Eisbachtaler und Wirgeser gegen den Abstieg. Beide mussten allerdings deutliche Niederlagen einstecken.

A-Jugend, Regionalliga

TSG 1846 Bretzenheim – Spfr Eisbachtal 0:3 (0:2). „Ich bin sehr, sehr froh, dass wir verdient gewonnen haben“, blickte Eisbachtals Trainer Thomas Remark zurück. „Danke auch an Thorsten Wörsdörfer, der uns Moritz Muth zur Verfügung gestellt hat, er war enorm wichtig im Mittelfeld für uns“, richtete er ein Dankeschön in Richtung erster Mannschaft. „Endlich haben wir den Karren umgestoßen, das war wirklich eine rundum überragende Teamleistung. Diesen Schwung müssen wir jetzt mit in die nächsten Spiele nehmen“, freute sich der Trainer der Sportfreunde. Tore: 0:1 Sebastian Bau (18.), 0:2 Leon Groß (40.), 0:3 Malik Dag (70.).

Spvgg EGC Wirges – FC Rot-Weiss Koblenz 1:1 (0:0). „Die erste Halbzeit haben wir leider total verschlafen. Wir waren immer zu weit weg, haben fast jeden Zweikampf verloren und konnten glücklich sein, dass es mit 0:0 in die Halbzeit ging“, sah EGC-Trainer Yannick Schmidt einen enttäuschenden ersten Durchgang seiner Mannschaft. „Danach war aber eine klare Leistungssteigerung erkennbar und die Führung zu dem Zeitpunkt aufgrund zahlreicher Chancen auch nicht unverdient. Am Ende ist es wieder bitter, durch einen eigenen Fehler so spät den Ausgleich zu bekommen. Der Punkt geht aufgrund der ersten Halbzeit aber in Ordnung“, bilanzierte er nach dem Remus. Tore: 1:0 Bleart Orani (65.), 1:1 (88.).

B-Jugend, Regionalliga

1. FSV Mainz 05 II – JFV Wolfstein Ww/Sieg 7:0 (6:0). „Wir haben auch in dieser Höhe verdient verloren. Die Mainzer waren uns in allen Belangen überlegen“, resümierte Wolfstein-Trainer Matthias Liedtke nach der deutlichen Niederlage. „Wenn wir diese Einstellung nicht ganz schnell ändern, holen wir keinen Punkt mehr in dieser Serie. Da gibt es leider auch nichts schönzureden“, fand er äußerst klare Worte nach dem 0:7-Debakel. Tore: 1:0 (5.), 2:0 (15.), 3:0 (20.), 4:0 (28.), 5:0 (35.), 6:0 (39.), 7:0 (75.).

Spfr Eisbachtal – SV Eintracht Trier 0:2 (0:1). „Gegen so ein Topteam kann man nicht alles verteidigen“, erklärte Eisbachtals Trainer Adrian Schmidt, der die nächsten Wochen für den eigentlichen Trainer Patrick Marner einspringen wird. „In der zweiten Halbzeit haben wir gute Angriffe gespielt und waren schon ganz gut am Drücken, schießen wohl aus Abseitsposition den Ausgleich. Kurz vor Schluss wird uns dann leider per Standard der Stecker gezogen“, berichtete er. „Die talentfreien Sachen und die Mentalität haben aber zu jedem Zeitpunkt gestimmt“, lobte Schmidt sein Team. Tore: 0:1 Jan Chetchouga (32., Eigentor), 0:2 Maximilian Schneider (75.).

C-Jugend, Regionalliga

Spvgg EGC Wirges – SV Gonsenheim 1:5 (1:3). „Das war ein sehr schwaches Spiel von uns. Da war auf jeden Fall viel mehr drin“, betonte der Wirgeser Trainer Danijel Simakovic nach der Begegnung. „In einem sehr schwachen Spiel von beiden Seiten haben wir es leider nicht geschafft, unsere Chancen zu nutzen. Der Gegner hat einfach alle Chancen und Halbchancen ausgenutzt. Das war am Ende der einzige Unterschied“, erklärte er. „Wir brauchen wieder die richtige Einstellung in den nächsten Wochen“, so Simakovic. Tore: 0:1 Nico Tepper (20.), 1:1 Liam Noah Wagner (22.), 1:2 Walter Lukas Dunn (26.), 1:3 Yusuf Alay (31.), 1:4, 1:5 Jan Shir Mamo (58., 69.).

TSV Schott Mainz – Spfr Eisbachtal 6:0 (3:0). Es war das erwartet schwere Spiel für die Eisbachtaler, bei denen nach dem Rücktritt vom Christof Dillmann diesmal Philipp Franke auf der Bank saß. Bis zum Saisonende springt Leutrem Hoti ein, ehe zur neuen Saison Adrian Schmidt das Traineramt übernimmt, wie Jugendleiter Holger Krug erklärt. Tore: 1:0 (10.), 2:0 (22.), 3:0 (35.), 4:0 (43.), 5:0 (60.), 6:0 (66.).