Stark zurückgekommen ist die B2-Jugend des SC Idar-Oberstein in Medard. 0:2 lag das Team bereits hinten, schnappt sich aber trotzdem noch den Dreier. Zwei Rote Karten rundeten das ereignisreiche Spiel ab.

Die dritte Niederlage in Folge steckten die A-Junioren des SC Birkenfeld in der Landesliga ein. dagegen gelangen den Landesliga-Teams der JSG Edelstein Idar-Oberstein und des SC Idar-Oberstein jeweils zwei Siege.

Mattis Vogt, B-Jugend-Kicker der JSG Edelstein, trat als sicherer Elfmeterschütze in Erscheinung.