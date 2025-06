Die Kreismeister bei den D- und E-Junioren im Fußballkreis Hunsrück/Mosel sind auf dem Kastellauner Kunstrasenplatz ermittelt worden: Bei den D-Junioren setzte sich die JSG Mastershausen/Blankenrath/Peterswald/Strimmig/Buch die Krone durch ein 4:0 gegen die JSG Sohren/Büchenbeuren auf, bei den E-Junioren triumphierte die JSG Dickenschied-Womrath mit 5:2 über die JSG Kaisersesch.

D-Junioren

Mastershausen (Erster in der Leistungsklasse B) sorgte bereits in der ersten Hälfte gegen Sohren/Büchenbeuren (Erster in der Leistungsklasse A) für klare Verhältnisse – allen voran Kapitän Noah Miedreich, der mit einem Hattrick schon zur Pause auf 3:0 stellte. Den Deckel zum 4:0-Endstand machte Lian Nikolay drauf. Mastershausen und Sohren verzichten auf eine mögliche Relegation zur D-Jugend-Bezirksliga, der Vizemeister der Leistungsklasse A, die JSG Oberwesel, nimmt den Platz in der Bezirksliga für den Kreis Hunsrück/Mosel wahr.

i Die E-Jugend der JSG Dickenschied-Womrath ist Kreismeister, Torwart Milo Kasper durfte nach dem 5:2-Sieg gegen die JSG Kaisersesch den Pokal in die Höhe stemmen. B&P Schmitt

E-Junioren

Dickenschied-Womrath (Erster in der Leistungsklasse A; zu der JSG gehören auch Sargenroth, Unzenberg, Gemünden und Mengerschied) lief im Finale gegen Kaisersesch (Sieger in der Leistungsklasse B) nach der Pause auf Hochtouren. Zur Halbzeit stand es 1:1. Lenny Roos hatte Dickenschied in Front gebracht, Nick Hoffmann glich für Kaisersesch aus. Mit drei Treffern binnen vier Minuten direkt nach dem Kabinengang durch Paul Konrath, Jannik Peiter und Justus Lorenz zog Dickenschied auf 4:1 davon, Nick Hoffmann verkürzte noch mal, aber Luca Singer sorgte in der Schlussminute für den 5:2-Endstand. Dickenschied verzichtet wie weitere Mannschaften auf eine mögliche Relegation zur D-Jugend-Bezirksliga, nur die JSG Oberwesel (über den D-Junioren-Weg) will und geht hoch in die D-Jugend-Bezirksliga.