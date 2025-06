So ein bisschen zittern mussten die B-Junioren zum Abschluss in Dudenhofen beim JFV Ganerb noch, doch dann machten sie Meisterschaft und Aufstieg in die Regionalliga klar.

Die B-Jugend-Fußballer des SC Idar-Oberstein haben Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal hat es eine Juniorenfußballmannschaft aus dem Kreis Birkenfeld in die Regionalliga geschafft. Mit einem 5:2 (2:2)-Sieg in Dudenhofen beim JFV Ganerb hat das Team von Trainer Marco Reich die Meisterschaft in der Verbandsliga und damit den Aufstieg geschafft. In der Regionalliga waretn Kaliber wie Eintracht Tier oder die zweiten Mannschaften des 1. FCK und Mainz 05.

„Das fühlt sich wirklich besonders an. Dieser Aufstieg ist der Lohn für viele Jahre gute Jugendarbeit“, sagte Christian Schwinn, Sportvorstand des SC Idar-Oberstein, der Reich zuletzt unterstützte und die B-Junioren in der kommenden Runde in der Regionalliga trainieren wird. Er fügte an: „Die Jungs und die Trainer haben Außergewöhnliches geleistet.“ Außer Reich zeichnete als Co-Trainer Philipp Schneider für den Erfolg verantwortlich.

Handnotbremse hilft dem SC

Mit einem Punkt Vorsprung fuhren die Idarer nach Dudenhofen, um beim JFV Ganerb den letzten Schritt in Richtung Titel zu gehen. Auf dem Papier eine leichte Angelegenheit, denn der JFV Ganerb ist Drittletzer der Tabelle. Marco Reich wusste allerdings, dass die Realität anders aussieht. „In der Verbandsliga gibt es keine leichten Spiele mehr“, sagte er. Und der Trainer sah sich bestätigt. Der Spitzenreiter hatte zunächst große Probleme. „Der Gegner hatte einen Spieler im zentralen Mittelfeld, der fantastisch war. Wir sind nicht ins Pressing und in der Folge auch nicht zu unserem Spiel gekommen“, erklärte Reich.

Prompt brachten Emil Birkle (14.) und Jonas Merkel (29.) den JFV Ganerb zweimal in Führung. Samuel Michel glich dazwischen zum 1:1 aus (17.). Eine Minute vor der Pause ereignete sich dann aber eine Schlüsselszene. Ron Reichs Kopfball hätte das 2:2 bedeutet, wenn Ganerb-Akteur Gabriel Hakopyan nicht mit der Hand auf der Linie gerettet hätte. Die Rote Karte und ein Handelfmeter waren die Folge. Ron Reich verwandelte zum 2:2 (40.).

Dreierpack von Samuel Michel

„Der Platzverweis hat uns sicher in die Karten gespielt, aber in der Pause haben wir auch taktische Anpassungen vorgenommen. Und deshalb bin ich sicher, dass wir auch mit elf gegen elf gewonnen hätten“, sagte Schwinn, und Reich ergänzte: „In der zweiten Halbzeit waren wir klar überlegen. Da hätte es dann auch zweistellig ausgehen können.“ Samuel Michel (44.) und Ron Reich (45.) ließen den SC mit einem Doppelschlag schnell in die Meisterspur abbiegen, und Michel legte mit seinem dritten Tor zum Endstand nach. Danach war natürlich feiern angesagt.

Die B-Jugend der Idarer hat mit dem Titel und dem Aufstieg schließlich etwas erreicht, das für einen „normalen Verein“, einen ohne Leistungszentrum, kaum zu toppen ist. „Nein, Regionalliga ist so ziemlich das Höchste der Gefühle“, bestätigten Schwinn und Reich unisono.

Unterschiedsspieler Ron Reich trifft 41-mal

Reich hatte mit dem Titelgewinn übrigens durchaus gerechnet. Der frühere Profifußballer stellte klar: „Die Grundlage von allem war die Tatsache, dass wir eine gute Mannschaft zusammen hatten. Ich war von Anfang an von dieser Mannschaft überzeugt.“ Das ist kein Spruch des Deutschen Meisters von 1998 mit dem FCK. Nach dem ersten Spiel, einer Niederlage, hatte Reich festgehalten, dass sein Team zu den besten der Verbandsliga zähle. Viele gute Akteure gaben der Meistermannschaft ein Gesicht, aber Reich machte auch Unterschiedsspieler aus. Der Coach sagt: „Wir hatten mit Matteo Strack und Jonas Eberwein natürlich zwei überragende Torleute.“

Und da war da noch Ron Reich, der Sohn des Trainers. 41 Saisontreffer und 20 Torvorlagen sammelte er. „Es hat nichts damit zu tun, dass er mein Sohn ist. Ron hat immer getroffen – übrigens auch in der B2-Jugend und in der A-Jugend. Es ist der Wahnsinn, was er geleistet hat“, betont Marco Reich. Doch im Grunde gilt das für die ganze Mannschaft, die nach einer glänzenden Vorrunde auch vielen Widerständen getrotzt hat. „Die Jungs haben nicht immer überragend gespielt, sich dann aber durch Kratzen und Beißen oben gehalten“, lobte Marco Reich die meisterliche Einstellung.

Die Meisterspieler der B-Jugend des SC Idar

23 Spieler groß war der Kader, mit dem der SC Idar-Oberstein den Titel in der B-Junioren-Verbandsliga geholt hat. Hier die Namen: Matteo Strack, Jonas Eberwein – Ilyas Akkioui, Samuel Michel, Julian Christopher Clayton, Ron Reich, Hannes Fickinger, Mohamad Al Ali, Segadipa Moussa Magassa, Ali Magassa, Ramon von Ondarza, Angelo Luciano, Tyrelle Fraundorf, Jimmy Stiber, Luuk Pfeifle, Moritz Hexamer, Etienne Steil, Jakob Hahn, Suffian Sannoh, Justin Blum, Victory Omolade, Lio Weinz , Luca Maxime Schwinn.