Es ist eines der größten Jugendfußballturniere der Region. Der Gräfenbach-Cup des TSV Hargesheim ist regelmäßig ein Anziehungspunkt für Teams in den jüngeren Altersklassen. Aber auch ältere Semester sind am Ball.

Mit einer Polonaise durchs Sportheim und den angrenzenden Biergarten sowie lautem Gesang feierten die Alte-Herren-Fußballer der SG Wendelsheim ihren Sieg beim Turnier des TSV Hargesheim bis in den frühen Morgen. Die AH-Konkurrenz eröffnete die 18. Auflage des Gräfenbach-Cups, in der ansonsten zahlreiche Jugendteams den Kunstrasenplatz am Wißberg bevölkerten.

„Mit 41 angemeldeten Nachwuchsmannschaften in vier Altersklassen waren wir gut besetzt“, berichtete Rainer Bauer aus dem Jugendleiterteam des TSV Hargesheim, und ergänzte: „Viele Mannschaften kommen schon seit Jahren, weil ihnen das Ambiente bei uns und das Turnier sehr gut gefallen. So waren einzelne Gruppen schnell ausgebucht. Leider gab es in drei Altersklassen wieder kurzfristige Absagen, weil den Vereinen zu wenig Spieler zur Verfügung standen.“

Zwei Teams sind punktgleich

Bei der E-Jugend konnte die entstandene Lücke mit einem Team von der Warteliste aufgefüllt werden, bei G- und D-Jugend musste reduziert gespielt werden. Zwölf E-Junioren-Vertretungen waren in zwei Gruppen aufgeteilt, eine für E1-Teams, eine weitere für E2-Vertretungen. Und zweimal landeten Mannschaften der Gastgeber auf dem Siegertreppchen. Die erste Garde des TSV wurde Zweiter hinter dem souveränen FSV Saulheim, der alle Spiele gewann. Die dritte Hargesheimer Abordnung landete in ihrer Konkurrenz auf Platz drei. Vor ihr lagen zwei punktgleiche Teams. Der TSV Sponsheim setzte sich aufgrund des Torverhältnisses gegen den TuS Winzenheim durch.

Auch bei den D-Junioren ging der Turniersieg an ein Gästeteam. RWO Alzey schlug im Finale den TSV Degenia Bad Kreuznach mit 1:0. Bei den F- und G-Junioren wurde im Fair-Play-Modus ohne Siegerermittlung gespielt. Am Turnier der F-Junioren beteiligten sich zwei reine Mädchenteams aus Bad Sobernheim und Hargesheim. „Beide haben sich wacker geschlagen“, lobte Bauer und erläuterte: „Bei uns trainieren seit einem Jahr zwei Mädchenteams. Eines haben wir nun im Spielbetrieb angemeldet, damit es auch gegen andere Mädchenteams antreten kann.“

Rund 100 Helfer sind im Einsatz

Etwas älteren Kalibers waren die männlichen AH-Kicker, die zum Auftakt am Ball waren. Zehn Teams hatten sich angemeldet. Doch wie bei der Jugend gab es kurzfristige Absagen. Der Turniermodus wurde deshalb geändert, jeder spielte gegen jeden. Mit vier Siegen und zwei Unentschieden hatte die SG Wendelsheim (14 Punkte) am Ende die Nase vorn. Es folgten der starke TuS Hackenheim (13) und der gastgebende TSV (11). „Das Turnier wird immer sehr gut angenommen. Es hat sich etabliert“, erläuterte Bauer.

Überhaupt waren die Hargesheimer mit der 18. Auflage des Turniers einmal mehr sehr zufrieden. „Ich möchte mich vor allem bei unseren vielen Helfern bedanken, ohne sie geht es nicht“, sagte Bauer. Rund 100 tatkräftige Unterstützer waren im Einsatz, um den vielen Spielern und Zuschauern einen angenehmen Aufenthalt auf dem Wißberg zu garantieren. „Die Mühe wurde mit tollen Spielen und zufriedenen Gästen belohnt“, freute sich Bauer.