Selbst beim 0:3-Rückstand in der Nachspielzeit gaben die A-Junioren-Fußballer des SC Birkenfeld nicht auf. Doch es reichte einfach nicht mehr zum Punkt. Den immerhin ergatterten die B-Junioren der JSG Edelstein Idar-Oberstein.

Ganz schön kämpfen mussten die B2-Junioren des SC Idar-Oberstein, bis sie ihren Sieg in Morlautern eingetütet hatten. Am Ende wurde es dann aber doch klar.

Pech hatten dagegen die D-Junioren der JSG Hunsrücker Land, die ein gutes Auswärtsspiel zeigten, aber kurz vor Schluss doch eine Niederlage quittieren mussten.