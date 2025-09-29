Idarer B2-Jugend gewinnt 7:2 Luca Herzog schnürt Dreierpack im Derby Florian Tuschner 29.09.2025, 13:53 Uhr

Nur die C2-Junioren des SC Idar-Oberstein zogen den Kürzeren. Die beiden anderen Jugend-Landesliga-Teams des Männer-Oberligisten feierten Erfolge in Lokalduellen.

In der B-Junioren-Landesliga hat der SC Idar-Oberstein II das Derby gegen die JSG Edelstein klar gewonnen. Auch die D-Junioren des SC setzten sich in einem Lokalduell durch, während die C2-Jugend des Männer-Oberligisten keine Punkte einfuhr. B-Junioren-Landesliga: SC Idar-Oberstein II – JSG Edelstein Idar-Oberstein 7:2 (4:1).







