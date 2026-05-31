Abschluss der JSG Nahe-Glan Louis Brun wechselt nach Saarbrücken ins NLZ Tina Paare 31.05.2026, 13:42 Uhr

i Das Team der JSG Nahe-Glan (weiße Trikots) verändert sich zur neuen Saison. Klaus Castor

Neun Jahre lang formte Michael Rohr bei der JSG Nahe-Glan eine fußballerisch und kameradschaftlich starke Mannschaft, die die Saison in der C-Junioren-Verbandsliga auf Rang vier beendete. Nun trennen sich größtenteils die Wege.

Als der Abpfiff in Herxheim ertönte, ging für die C-Junioren der JSG Nahe-Glan nicht nur eine erfolgreiche Verbandsliga-Saison zu Ende, sondern eine ganze Ära. Eine Ära, in der die Nachwuchsfußballer vom Glan viel erlebten und jede Menge Erfolge feierten.







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