Der Blick auf die „Wochenend-Leistungen“ der Rheinlandliga- und Bezirksliga-Nachwuchsfußballmannschaften aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis:

A-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – JSG Untermosel Kobern-Gondorf 1:9 (1:7). Das nächste Debakel für das Null-Punkte-Schlusslicht JFV: Zur Halbzeit lag man schon in Kirchberg mit 1:7 gegen den Zweiten Untermosel hinten. Lennox Remsperger traf zum zwischenzeitlichen 1:2.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Soonwald/Simmern – JSG Augst Neuhäusel 5:7 (2:3). Beide gingen mit null Punkten in das Duell, am Ende stand nach einem Torfestival im Simmerner Hunsrückstadion nur der Gastgeber Soonwald mit leeren Händen da. Für Soonwald trafen Tiago Rodrigues zum 1:1, Niko Vukadin zum 2:3 und 3:6 sowie Jakob Werthes zum 4:6 und 5:7.

B-Junioren-Rheinlandliga

JFV Schieferland – JFV Rhein-Hunsrück 0:2 (0:2). Auch im Fußballkreis-Hunsrück/Mosel-Duell hielten sich die Gäste schadlos und gewannen verdient in Kaisersesch. Tino Engelmann (11.) und Noah Diakite (22.) machten die Tore. Anton Stemann verschoss in Halbzeit zwei noch einen Elfmeter. Schieferlands Trainer Martin Jächel sagte: „Ein stark umkämpftes Spiel ging gegen starke Rhein-Hunsrücker verloren. Positiv war immerhin der zweite Durchgang, der stark verbessert war, nur das Tor wollte nicht fallen.“ Gäste-Trainer Michael Schwegel lobte seine Elf: „Eine starke Leistung, vor allem in der ersten Hälfte boten wir eine sehr konzentrierte und spielerisch gefällige Partie.“ Der JFV Rhein-Hunsrück rückte auf Rang drei vor, Schieferland rutschte auf Platz zwölf ab.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

Ahrweiler BC – JSG Hunsrück-Mittelrhein 5:2 (1:2). In Bachem sah es früh nach dem vierten Sieg im vierten Spiel für die Gäste aus, denn Hunsrück-Mittelrhein führte nach 18 Minuten mit 2:0 nach Treffern von Lukas Dötsch und Michael Bersch. Beginnend mit dem 1:2 in der 26. Minute wachte Ahrweiler auf, in den letzten 20 Minuten drehte der ABC mit vier Toren die Partie komplett. Hunsrück-Mittelrhein rutschte auf Rang fünf ab.

C-Junioren-Rheinlandliga

JSG Hunsrück-Mittelrhein – FC Metternich 0:8 (0:2). Gegen den Tabellenzweiten Metternich kassierte die JSG bisher ihre höchste Pleite und bleibt bei drei Punkten aus fünf Spielen Zwölfter und damit Fünftletzter.

JFV Rhein-Hunsrück – SG Mülheim-Kärlich 0:5 (0:2). Auch gegen den Spitzenreiter sah der JFV kein Land und ist nun das einzige Team im Verbandsoberhaus, das noch keinen Punkt hat.

C-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Mosel-Hunsrück – SG Mülheim-Kärlich II 1:6 (1:3). Mosel-Hunsrück führte durch ein Tor von Fabio Pfeiffer zwar mit 1:0, am Ende musste man aber eine klare Niederlage gegen den Tabellendritten hinnehmen.

JFV Rhein-Hunsrück II – Rot-Weiss Koblenz II 1:2 (0:1). Das Anschlusstor von David Schad fiel erst in der Nachspielzeit, der JFV II verlor auch das vierte Spiel in dieser Saison und steht mit null Punkten zusammen mit Remagen am Tabellenende.

JSG Soonwald/Simmern – JSG Augst/Immendorf 3:1 (2:1). Als Sohrab Naziri mit seinem zweiten Treffer das 3:1 in der letzten Minute für Soonwald erzielte, war der vierte Sieg im vierten Spiel für die JSG zementiert. Naziri hatte auch das 2:0 geschossen, das 1:0 ging auf das Konto von Marlin Klockner. Genau wie die JSG Ettringen hat Soonwald nach vier Spieltagen die Maximalausbeute von zwölf Zählern.

D-Junioren-Rheinlandliga

SSV Heimbach-Weis – JFV Rhein-Hunsrück 0:3 (0:1). Tabellenführer JFV gewann auch beim Schlusslicht in Heimbach-Weis. Allerdings war nach dem 1:0 von Noah Miedreich Geduld gefragt, denn erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung. Niklas Fuchs machte das 2:0 und erneut Miedreich das 3:0. Der JFV steht zusammen mit TuS Koblenz und der Spvgg Trier (alle zwölf Punkte) an der Tabellenspitze.

D-Junioren-Bezirksliga Mitte

JFV Rhein-Hunsrück II – JSG Loreleyblick Damscheid 1:2 (0:0). Die Gäste feierten im Derby in Kastellaun ihren zweiten Saisonsieg und verbesserten sich auf Rang sechs. Der JFV II bleibt mit nur einem Punkt Vorletzter. Luca Postel und Julian Schuck trafen nach der Pause für Damscheid, das Anschlusstor von Lenny Lonsdorf kam für den JFV II zu spät.