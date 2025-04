Alle drei Verbandsliga-Jugend-Teams aus dem Kreis Bad Kreuznach gingen in ihren Fußballpartien leer aus.

A-Junioren, TSV Gau-Odernheim – JSG Nahe-Glan 6:1 (4:1). „Wir wollten das Spiel verlegen, aber die Gau-Odernheimer haben nicht zugestimmt“, sagte JSG-Trainer Matthias Baus und fügte an: „So sind wir ersatzgeschwächt angereist und haben das Ganze bis zum 1:0 gut gelöst.“ Das 1:0 fiel nach einer umstrittenen Aktion, in der der Schiedsrichter auf Elfmeter entschied. Kurz darauf stellten die Gäste nach einem schönen Schnittstellenball durch Timon Edinger auf 1:1 (25.). „Bei den weiteren Toren haben wir über unsere linke Abwehrseite ganz einfache Fehler gemacht und am Ende dann auch verdient verloren. Dennoch war es eine anständige Leistung der Jungs, die das Beste aus der Situation gemacht und sich teuer verkauft haben“, berichtete Baus.

C-Junioren, TSV Degenia Bad Kreuznach – TSV Schott Mainz II 3:4 (3:2). „Leider haben wir durch ein katastrophal geleitetes Spiel und durch zu viele vergebene Chancen den Sieg verpasst“, resümierte Degenia-Trainer Cihan Ceylan, der ergänzte: „Wieder stehen wir mit leeren Händen da. Das Beste am Spiel war der Stadionmeister, der uns einen tollen Rasenplatz zur Verfügung gestellt hat.“ Die Tore der Gastgeber erzielten Medin Kurpejovic (8.), Arda Nergiz (34.) und Gabriel Jung (35.).

C-Junioren, JSG Nahe-Glan – SV Herxheim 1:3 (1:0). Die JSG, die den Spitzenreiter früh presste und kaum zur Entfaltung kommen ließ, zeigte eine gute erste Hälfte. Nach einem Eckball gelang Adrian Seidel das 1:0. In der Pause wechselte der Gast Lunis Haßelwander, den Führenden der Torschützenliste ein, der alle drei Tore (48., 55., 63.) erzielte. „Sämtliche Gegentreffer fielen mal wieder nach Ballverlust im eigenen Spielaufbau. Schade, dass wir uns für den riesigen Aufwand nicht belohnt haben. Wir müssen uns aber ankreiden lassen, dass wir uns vom Tabellenführer in Führung liegend dreimal auskontern lassen“, sagte JSG-Trainer Christoph Hock.