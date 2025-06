Es war ein emotionaler Verbandsjugendtag in Oberzissen. Vor allem, weil Peter Lipkowski nach jahrzehntelanger Funktionärstätigkeit verabschiedet wurde.

Es war kein normaler Verbandsjugendtag, der nach mehr als vier Stunden in der Brohltalhalle in Oberzissen zu Ende ging. Gregor Eibes, Präsident des Fußballverbandes Rheinland, nannte es eine Zäsur. Für Holger Bellinghoff, Vorsitzender des DFB-Jugendausschusses, ging mit Peter Lipkowski ein wichtiger Lotse von Bord, der sich in höchstem Maße um den Jugendfußball verdient gemacht habe. Neben der Verabschiedung des 72-jährigen Hunsrückers galt es Weichen zu stellen für die Zeit nach Lipkowski.

Als Vizepräsident Jugend folgen ihm Michael Wilkes (Kreis Rhein/Ahr) sowie als Ausschussvorsitzender Sven Edinger (Eifel). Den Ausschuss komplettieren Philipp Barth (Koblenz), Sven Hering (Westerwald/Sieg), Helmut Hohl (Rhein/Lahn), Volker Oppenkowski und Stefan Strödter (Westerwald/Wied) sowie als Vertreter der jungen Generation Silas Kiefer (Hunsrück/Mosel).

i Michael Wilkes aus Plaidt ist neuer Vizepräsident Jugend. Hans-Josef Schneider

Michael Wilkes will als neuer Vizepräsident Jugend den Fußball gemeinsam gestalten. „Das ist mein Ziel“, hob der 50-jährige Juniorengeschäftsführer beim FC Plaidt hervor. „Wir wollen auf die Vereine zugehen, auf die Jugendtrainer, auf die Jugendleiter, wir möchten in einen aktiven Austausch kommen, um gemeinsam zu diskutieren, wie sich der Verband gerade im Juniorenbereich in den nächsten Jahren weiter entwickeln soll.“

Peter Lipkowski kandidierte nach insgesamt 50 Jahren im Fußball und 37 davon als Funktionär im Jugendbereich für keine weitere Amtszeit. 1987 begann er in seinem Heimatkreis Hunsrück/Mosel, wurde 1992 Mitglied im Verbandsjugendausschuss und bekleidete das Amt des Vorsitzenden 24 Jahre. Darüber hinaus war er auf der Ebene des Regionalverbandes und des DFB in verantwortungsvollen Positionen aktiv.

„Ich bin sehr dankbar und behalte die Zeit mit innerer Zufriedenheit im Herz. In all den Jahren habe ich sehr viel Freude empfunden und viele tolle Menschen kennengelernt.“

„Ich bin sehr dankbar und behalte die Zeit mit innerer Zufriedenheit im Herz“, sagte Lipkowski. „In all den Jahren habe ich sehr viel Freude empfunden und viele tolle Menschen kennengelernt.“ Mit ihm scheiden Petra Retterath-Wagner und Frank Loosen, beide aus dem Rhein/Ahr-Kreis, aus dem Jugendgremium aus.

Zum Abschluss seiner eindrucksvollen Karriere präsentierte Lipkowski beeindruckende Zahlen, die unterstreichen, dass der Jugendfußball im Rheinland lebt: Die Mannschaftsmeldungen konnten in allen Altersbereichen gesteigert werden – dies auch dank verschiedener Ideen und Angebote, die der Ausschuss unter Lipkowskis Leitung auf den Weg gebracht und umgesetzt hatte.

„Es war dir immer ein großes Anliegen, hervorragende Arbeit für die Jugend zu leisten“, meinte FVR-Präsident Gregor Eibes bei der Verabschiedung Lipkowskis. „Du hast auf vielen Ebenen viel für den Jugendfußball getan und kannst wirklich stolz auf dein Lebenswerk sein.“

i Frank Loosen (links) wurde verabschiedet, Ronny Jäckel erhielt die Silberne Ehrennadel. Hans-Josef Schneider

Stolz durfte der SV Oberzissen sein, der sich als großartiger Gastgeber präsentierte. Zu den Geehrten zählte Ronny Jäckel (Mayen-Hausen), dem für seine Verdienste als Schiedsrichter (seit 1995) und Kreisjugendleiter (seit 2021) die Silberne Ehrennadel verliehen wurde.