Der Blick auf das Wochenendgeschehen bei den überkreislich spielenden Nachwuchsfußballmannschaften aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis.

Die Nachwuchsfußballer des JFV Rhein-Hunsrück mischen in der Rheinlandliga in der B- und in der D–Jugend ganz oben mit, den A- und den C-Junioren des JFV ist der Saisonstart dagegen völlig misslungen.

A-Junioren-Rheinlandliga

TuS Schweich – JFV Rhein-Hunsrück 8:0 (5:0). Nach der Klatsche beim Tabellenführer steht der JFV nach drei Spielen mit null Punkten und 0:19 Toren am Tabellenende.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

Grafschafter JSG – JSG Hunsrück-Mittelrhein 1:5 (0:2). Jan Kasemir war mit vier Toren der Mann des Tages in Vettelhoven. Zudem traf für Hunsrück-Mittelrhein Amir Amiri zum zwischenzeitlichen 3:0. Am Donnerstag (19 Uhr) steht in Gondershausen das Derby gegen Kastellauner Land an.

JSG Soonwald/Simmern – FV Rübenach 1:3 (1:2). Wieder verloren die Soonwälder, aber diesmal knapp. Ashkan Qayumi hatte sogar den zwischenzeitlichen Ausgleich nach 30 Minuten erzielt. Aber die Rübenacher zementierten mit Toren in der 45. und 58. Minute den Auswärtssieg.

JSG Kastellauner Land – JSG Höhr-Grenzhausen 1:5 (1:3). Früh und nach dem 0:3 nach 28 Minuten sah es nach dem nächsten Debakel für Kastellauner Land aus, aber mit dem ersten Saisontor von Fabian Steffens zum 1:3 wurde der Widerstand der Gastgeber größer, am Ende stand aber dennoch eine 1:5-Niederlage.

B-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – Sportfreunde Eisbachtal 2:0 (1:0). Der JFV klettert weiter in der Tabelle, ist nun Vierter und hat als einzige Mannschaft neben Tabellenführer TuS Koblenz II nach dem vierten Spieltag noch nicht verloren. Gegen Eisbachtal gab es in Kirchberg einen verdienten Sieg. Damian Grätz köpfte nach 40 Minuten das 1:0, Anton Stemann markierte nach 66 Minuten den Treffer zum Endstand.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

FC Plaidt – JSG Hunsrück-Mittelrhein 2:3 (0:1). Drittes Spiel, dritter Sieg mit einem Tor Unterschied für Hunsrück-Mittelrhein: In der Nachspielzeit hatte die JSG erneut das Glück auf ihrer Seite, Moriz Müller erzielte den Siegtreffer. Müller hatte auch das 2:0 erzielt, das 1:0 ging auf das Konto von Christoff Oertel per Elfmeter. Zusammen mit Mülheim-Kärlich II führt Hunsrück-Mittelrhein die Tabelle an.

C-Junioren-Rheinlandliga

TuS Schweich – JSG Hunsrück-Mittelrhein 3:1 (1:0). In Schweich beim Tabellenvierten mussten sich die Gäste geschlagen geben. Torwart Tom Mallmann (hielt unter anderem einen Elfmeter) verhinderte eine höhere Niederlage. Luis Wetzlar gelang der Treffer für Hunsrück-Mittelrhein (jetzt Zwölfter) kurz vor Abpfiff.

FSV Trier-Tarforst – JFV Rhein-Hunsrück 5:1 (1:0). Der JFV steht mit null Punkten zusammen mit dem VfL Hamm ganz unten in der Tabelle – und das bei fünf Absteigern in der 16-köpfigen Rheinlandliga. Eigentlich sollte in Tarforst beim bis dato ebenfalls punktlosen FSV die Wende her, aber am Ende stand die nächste herbe Klatsche. Moritz Wagner hatte per Elfmeter für den JFV kurz nach der Pause zum 1:1 ausgeglichen.

C-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Augst/Immendorf – JFV Rhein-Hunsrück II 3:0 (3:0). Wie die JFV-Erste steht auch die JFV-Zweite ohne Punkte ganz unten. Augst hatte in Niederberg schon zur Pause alle Tore erzielt.

JSG Mosel-Hunsrück – JSG Remagen 6:0 (4:0). Illias Kulli (2), Benno Göbel (2), Jonas Vogt und Ben Mack schossen in Löf den Kantersieg gegen die punktlosen Remagener heraus und die Mosel-Hunsrücker auf Rang vier in der Tabelle.

FC Plaidt – JSG Soonwald/Simmern 0:2 (0:2). Ein Doppelschlag Mitte der ersten Halbzeit durch Sohrab Naziri und Marlin Klockner brachte Soonwald die nächsten drei Punkte. Mit der Optimalausbeute von neun Zählern führt die JSG die Tabelle mit der JSG Ettringen an.

D-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – SV Rheinbreitbach 3:1 (3:0). Der JFV führt weiter mit makelloser Bilanz zusammen mit TuS Koblenz und der Spvgg Trier das Verbandsoberhaus an. Gegen Rheinbreitbach war die Partie nach Toren von Henri Bongard, Noah Miedreich und Mattes Kilbinger bereits zur Pause beim 3:0 entschieden. Rheinbreitbach gelang fünf Minuten vor Schluss das 3:1.

D-Junioren-Bezirksliga Mitte

SC Bendorf-Sayn – JSG Hunsrück-Mittelrhein 2:1 (2:0). Der Tabellenzweite Bendorf-Sayn ging durch einen Doppelschlag kurz vor der Pause 2:0 in Führung. Henri Daute verkürzte für Hunsrück-Mittelrhein sechs Minuten vor Schluss, der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen.

JSG Loreleyblick Damscheid – TuS Koblenz II 1:7 (0:4). In Oberwesel sah die JSG gegen die U12 der TuS kein Land, Luis Lang gelang lediglich der Ehrentreffer zum 1:7.

Ahrweiler BC – JFV Rhein-Hunsrück II 4:0 (3:0). Beim Tabellenführer Ahrweiler hatte die U12 des JFV das Nachsehen und hat nach drei Spieltagen mit nur einem Punkt nun die Rote Laterne inne.