Die Saison austrudeln lassen? Kommt für die C-Junioren der JSG Nahe-Glan nicht infrage. Sie hatten sich einiges vorgenommen für das letzte Heimspiel und trauern nun der verpassten Chance nach.
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Anders als geplant verlief der letzte Heimspieltag für die JSG Nahe-Glan und den TSV Degenia Bad Kreuznach in den Junioren-Verbandsligen. Die Bad Kreuznacher handelten sich die höchste Niederlage der Saison ein. Und die Nahe-Glan-Fußballer kamen erst gar nicht zum Zug – sehr zum Leidwesen ihres Trainers.