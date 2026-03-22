Die C-Junioren ergattern beim Ausbau ihrer Serie drei Punkte gegen den Abstieg und die A-Junioren behaupten die Tabellenführung. Die Verbandsliga-Jugend-Teams des SC Idar-Oberstein hatten Grund zur Freude.
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Die Verbandsliga-Jugendfußballer des SC Idar-Oberstein haben wichtige Siege eingefahren. Die A-Junioren bezwangen den Ludwigshafener SC II mit 4:2 und behaupteten so ihre Tabellenführung. Die C-Junioren setzten sich mit 2:0 geegen den TSV Schott Mainz II durch und sicherten sich damit drei Punkte im Kampf um den Klassenverbleib.