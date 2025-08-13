Wer Fußball ohne taktische Zwänge mit unbekümmerten Dribblings und einer Flut an Treffern erleben will, ist am Wochenende bei der 27. Auflage des Jugendfußballturnier des SC Birlenbach auf der Zentralen Sportanlage in Hahnstätten genau richtig.

Das große Jugendfußballturnier des SC Birlenbach, das am anstehenden Wochenende auf der Zentralen Sportanlage in Hahnstätten ansteht, wird einmal mehr zum großen Treffpunkt für den Kinder. Bereits zum 27. Mal hat der SC zum Stelldichein der passioniert kickenden Talente eingeladen - da kann mit Fug und Recht von Tradition gesprochen werden. Und die große Resonanz zeigt einmal mehr, wie beliebt diese Veranstaltung schon seit vielen Jahren ist.

FC Speyer nimmt rund 145 Kilometer Anfahrt in Kauf

59 Mannschaften aus der Region, Stammgäste aus weiter entfernten Vereinen und spannende neue Teams im Teilnehmerfeld versprechen erneut ein buntes und sportlich hochkarätiges Wochenende - über 500 Fußballer sind ein deutlicher Beleg für die große Anziehungskraft des Turniers, das nur dank der tatkräftigen Hilfe des gesamten Vereins und der JSG zu stemmen ist und längst zu den größten Veranstaltungen dieser Art in der erweiterten Region zählt. „Die Teams kommen aus sechs unterschiedlichen Fußballkreisen Hessens und Rheinland-Pfalz zu uns, um bei den Wettbewerben von Bambini bis zur D-Jugend ihr Können zu zeigen“, so Moritz Detrois, der zusammen mit Tristan Engelmann das Turnier leiten wird. Den mit Abstand weitesten Weg nehmen die D-Junioren des FC Speyer auf sich - zwischen der Domstadt in der südlichen Pfalz und Hahnstätten liegen immerhin rund 145 Kilometer.

An der Aar wird reichlich Gewusel und Trubel herrschen. Die vielköpfige Organisations-Crew des SC Birlenbach hat erneut eine logistische Meisterleistung zu vollbringen, denn nicht nur das reine Kicken muss mit ausgetüftelten Spielplänen minutiös geplant werden. Zudem muss auch Sorge dafür getragen werden, dass in Sachen „Catering“ keine Wünsche offenbleiben. Denn gerade in den jüngsten Altersklassen sind nicht nur Hunger und Durst bei den Fußballern und ihren jeweiligen Trainer- und Betreuerstäben zu stillen, sondern es sind auch die unterstützenden Anhängern mit Eltern, Großeltern, Geschwistern, Freunden und garantiert auch der eine oder andere Vierbeiner zu versorgen.

Der Ablauf des Turnierwochenendes: Los geht’s am Samstagmorgen um 10.30 Uhr mit dem Funino-Turnier der F-Jugendlichen. Auf sechs Kleinfeldern steht für die jungen Kicker vor allem eines im Mittelpunkt: möglichst viel Spielzeit bekommen und ausgelassene Freude am Ball zu haben. Ab 13 Uhr übernehmen dann die E-Jugend-Teams im 7-gegen-7-Modus die drei Spielfelder. In fünf Gruppen messen sich Teams aus unterschiedlichen Regionen miteinander. Begegnungen wie diese sorgen nicht nur für viele Tore, sondern auch für spannende sportliche Vergleiche. Neu in diesem Jahr ist ein 3er-Blitzturnier der C-Jugend, was von 11 bis etwa 13.45 Uhr parallel ablaufen wird. Der Sonntag gehört dann der D-Jugend und zeitweise den Bambini. Neben starken Mannschaften aus der unmittelbaren Umgebung - neben den bereits zu Stammgästen zählenden Jung-Kickern aus der Talentschmiede der Eisbachtaler Sportfreunde macht auch der FC Speyer (der Verein gehört zu de n neun Jugendförderzentren der Dietmar-Hopp-Stiftung in der Metropolregion Rhein-Neckar) oder FC Burgsolms, aus dessen Reihen schon zahlreiche Profis hervorgegangen sind, Station in Hahnstätten. Gespielt wird auf drei Spielfeldern parallel auf Natur- und Kunstrasen. Beste Voraussetzungen für viele spannende Partien. Die Bambini spielen ab 11 Uhr bei ihrem Turnier mit neun Mannschaften und sind hier nicht selten zum ersten Mal überhaupt am Ball.

„Das Turnier ist ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem sich der gesamte Verein einbringt. Ohne diese tatkräftige Unterstützung wären Organisation und Austragung in dieser Größenordnung nicht möglich.“

Auf Turnierleiter und Organisator Moritz Detrois und seine Crew wartet nach intensiver Vorbereitung ein spannendes Wochenende.

„Für uns ist das Turnier mehr als nur ein rein sportlicher Wettbewerb. Es ist vielmehr ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem sich der gesamte Verein, von den Eltern der Jugendspieler über den Vorstand bis zu den Aktiven in Herren- und Frauenteams, einbringt. Ohne diese tatkräftige Unterstützung wären Organisation und Austragung in dieser Größenordnung nicht möglich“, fiebern Moritz Detrois und seine Entourage beim SC Birlenbach der gut vorbereiteten 27. Auflage des Turniers entgegen und wollen einmal mehr gute Gastgeber sein. „Vor allem aber sind es die strahlenden Augen der Kinder, die zeigen, dass sich hier alles um die Leidenschaft für den Fußball dreht.“

Die Gruppen-Einteilung

D-Jugend: JSG Aar, JSG Birlenbach, Spfr Eisbachtal II, JSG Bogel (Gruppe A), Spfr Eisbachtal, TuS Katzenelnbogen, JSG Rhein-Westerwald (Gruppe B), FC Speyer, SV Elz, JSG Lahn (Gruppe C), FC Burgsolms, JSG Unterwesterwald, JSG Rhein-Westerwald II (Gruppe D), JSG Rhein-Taunus, Spfr Eisbachtal III, JSG Ahrbach (Gruppe E).

E-Jugend: SG Betzdorf, SV Diez-Freiendiez, Usinger TSG II, JSG Birlenbach II (Gruppe A), JSG Mühlbachtal, JSG Birlenbach, JSG Aar II, TuS Nassau (Gruppe B), Usinger TSG, JSG Elbert, VfL Bad Ems, TuS Katzenelnbogen II (Gruppe C), Spfr Eisbachtal, JSG Aar, TuS Katzenelnbogen, SV Diez-Freiendiez II (Gruppe D), JSG Rhein-Taunus, JSG Mühlbachtal II, JSG Asbach, FC RW Koblenz (Gruppe E).

F-Jugend: Spfr Eisbachtal, JSG Birlenbach, JSG Aar, TuS Katzenelnbogen, JSG Aar II, Spfr Eisbachtal II, JSG Mühlbachtal (Gruppe A), TuS Katzenelnbogen II, JSG Birlenbach III, JSG Aar III, JSG Mühlbachtal II, JSG Birlenbach II, TuS Katzenelnbogen III, JSG Mühlbachtal III (Gruppe B).

Bambini: SC Birlenbach II, TuS Hahnstätten III, JSG Unterwesterwald II, JSG Lahn II, SC Birlenbach, TuS Hahnstätten II, JSG Unterwesterwald, JSG Lahn, TuS Hahnstätten.