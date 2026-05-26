Das halbe Dutzend an Siegen in Serie ist voll: Die C-Junioren-Kicker der JSG Aar sprühen weiter nur so vor Spiellaune und festigten vor dem am kommenden Samstag anstehenden Top-Duell in Bad Ems ihren Platz in der Spitzengruppe der Bezirksliga.
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Kurz bevor in den überkreislichen Jugendfußball-Klassen der Schlussstrich gezogen wird, waren zahlreiche heimische Teams nochmals im Einsatz.B-JuniorenSpvgg EGC Wirges II – JSG Mühlbachtal (Do., 20 Uhr). Eine Bewährungsprobe erwartet die Talente vom Blauen Ländchen im Verfolgerduell bei der Wirgeser Zweitvertretung.