Fußball-Bezirksliga Lauf hält an: JSG Aar siegt zum sechsten Mal in Serie Stefan Nink 26.05.2026, 09:25 Uhr

i Mats Wagner (links) setzte beim klaren 5:0-Derbysieg der JSG Rhein-Taunus gegen die JSG Lahn den Schlusspunkt. Andreas Hergenhahn

Das halbe Dutzend an Siegen in Serie ist voll: Die C-Junioren-Kicker der JSG Aar sprühen weiter nur so vor Spiellaune und festigten vor dem am kommenden Samstag anstehenden Top-Duell in Bad Ems ihren Platz in der Spitzengruppe der Bezirksliga.

Kurz bevor in den überkreislichen Jugendfußball-Klassen der Schlussstrich gezogen wird, waren zahlreiche heimische Teams nochmals im Einsatz.B-JuniorenSpvgg EGC Wirges II – JSG Mühlbachtal (Do., 20 Uhr). Eine Bewährungsprobe erwartet die Talente vom Blauen Ländchen im Verfolgerduell bei der Wirgeser Zweitvertretung.







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