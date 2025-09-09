Trotz der klaren Niederlage bei Tabellenührer TSG Bretzenheim war Wolfgang Krins, der Trainer der Verbandsliga-C-Junioren des SC Idar-Oberstein nicht unzufrieden mit seiner Mannschaft.

Sieglos bleiben die C-Junioren des SC Idar-Oberstein. In der Verbandsliga unterlag das Team von Trainer Wolfgang Krins beim Tabellenführer TSG Bretzenheim 0:5.

Dabei zeigte die SC-Mannschaft vor allem im ersten Abschnitt eine gute und engagierte Leistung. Eine Führung wäre möglich und sogar verdient gewesen. Es waren jedoch die Bretzenheimer, die zur Pause mit 2:0 vorne lagen. „Wir haben uns nicht belohnt, und die TSG hat brutal effizient die Torchancen genutzt. Das2:0 war schon ein Wirkungstreffer“, analysierte Krins.

Bretzenheim erhöhte dann auf 5:0. Das Spiel war entschieden, und es gab anschließend Torchancen auf beiden Seiten. „Das Spiel hätte sowohl 7:0 als auch 5:2 enden können“, sagte Krins, der seinem Team dennoch ein Lob aussprach: „Unser Plan ist bis zum zweiten Treffer der TSG aufgegangen, wir haben uns definitiv unter Wert verkauft.“ Am Samstag (16.30 Uhr) nehmen die Idarer Jungs bei der FG Mutterstadt einen neuen Anlaug, um den ersten Dreier einzufahren.