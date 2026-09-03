Spitzenreiter, Spitzenreiter, hej, hej: Die B-Junioren der JSG BEN und die C-Jugendlichen der JSG Rhein-Taunus sind glänzend aus den Startlöchern gekommen und grüßen in ihren Bezirksliga-Staffeln nach drei Siegen vom Platz an der Sonne.
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In der „Englischen Woche“ war bei den der Fußball-Bezirksliga angehörenden heimischen Nachwuchsteams mal wieder einiges geboten.
„Das war 15 Minuten Arbeitsverweigerung – eine einzige Katastrophe.“
RW Lahnsteins B-Jugend-Trainer Olaf Puttich
B-Junioren Mitte 2FSV RW Lahnstein – JSG Bad Ems-Nassau 0:21 (0:18).