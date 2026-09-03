Futsal-Kugel verwirrt Kinder
„Komischer“ Ball fällt erst nach 30 Minuten auf
Lahnsteins Torwart Tim Querbach hatte im Derby gegen die JSG BEN reichlich zu tun und musste insgesamt 21 Mal hinter sich greif
Lahnsteins Torwart Tim Querbach hatte im Derby gegen die JSG BEN reichlich zu tun und musste insgesamt 21 Mal hinter sich greifen.
Andreas Hergenhahn

Spitzenreiter, Spitzenreiter, hej, hej: Die B-Junioren der JSG BEN und die C-Jugendlichen der JSG Rhein-Taunus sind glänzend aus den Startlöchern gekommen und grüßen in ihren Bezirksliga-Staffeln nach drei Siegen vom Platz an der Sonne.

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In der „Englischen Woche“ war bei den der Fußball-Bezirksliga angehörenden heimischen Nachwuchsteams mal wieder einiges geboten.
„Das war 15 Minuten Arbeitsverweigerung – eine einzige Katastrophe.“
RW Lahnsteins B-Jugend-Trainer Olaf Puttich
B-Junioren Mitte 2FSV RW Lahnstein – JSG Bad Ems-Nassau 0:21 (0:18).
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JugendfußballSport

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