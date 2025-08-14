Es ist ein besonderes Spiel für die A-Jugendfußballer des FC Rot-Weiss Koblenz. Denn als Rheinlandpokalsieger spielen sie im DFB-Vereinspokal gegen Holstein Kiel.

Es ist das Wochenende im Zeichen des Fußball-DFB-Pokals in Koblenz und Umgebung. Noch bevor der FV Engers am Sonntag ab 13 Uhr im Stadion Oberwerth Eintracht Frankfurt zu seinem größten Spiel des Jahres empfängt, hat die A-Jugend des FC Rot-Weiss Koblenz bereits am Samstag ab 11 Uhr seine besondere Partie zu bestreiten. Als Rheinlandpokalsieger qualifizierte sich RWK mit seinem ältesten Nachwuchs zum ersten Mal für den „A-Junioren DFB-Vereinspokal“, wie der Wettbewerb offiziell etwas sperrig heißt.

Weil das Stadion durch die Vorbereitungen auf das Engers-Spiel keine Option ist und die DFB-Regeln keine Austragung auf Kunstrasen zulassen, weicht die Mannschaft von Manuel Fuster für den ersten Saisonhöhepunkt gegen Holstein Kiel auf den Kesselheimer Rasenplatz aus. Dort bereitete sich das Team mit zuletzt vier Einheiten pro Woche auf den Vergleich mit dem Zweitliga-Unterbau vor. So auch am Mittwochabend, als Fuster allmählich auf Feinheiten des Kieler Spiels einging und an der Taktiktafel die Grundordnung der „Störche“ aufzeigte.

„Insgesamt bereiten wir uns vor wie immer.“

Rot-Weiss-Trainer Manuel Fuster

„Insgesamt bereiten wir uns vor wie immer“, erklärt Fuster. Gleichzeitig spürt er „eine große Vorfreude und Motivation“ bei seinen Spielern. „Die Jungs können am Samstag wichtige Erfahrungen sammeln.“

FC Homburg, SV Viktoria Herxheim, Ludwigshafener SC – so heißen drei der Regionalliga-Gegner der Rot-Weißen. Holstein Kiel ist da als Teilnehmer an der U19 DFB-Nachwuchsliga eine andere Kragenweite. „Mit den Strukturen eines Nachwuchsleistungszentrums lebt man dort für den Fußball“, weiß der Koblenzer Trainer.

Rund die Hälfte des Koblenzer Teams, das mit dem Erfolg im Rheinlandpokalfinale die Qualifikation für den nationalen Pokalwettbewerb sicherte, darf noch eine weitere Saison in der A-Jugend spielen, hinzu kommen die Nachrücker aus der B-Jugend sowie sieben externe Neuzugänge. Rot-Weiss weiß, dass der Verein bald mit den neuen Plätzen bei den Trainingsbedingungen einen Meilenstein setzt, und das ist auch den Spielern bewusst. „Wir spüren, dass wir für Talente interessant sind. Es gibt viele Anfragen und Kontaktaufnahmen wechselwilliger Spieler. Umgekehrt scouten wir natürlich auch nach passenden Spielern, die unserer Philosophie entsprechen“, berichtet Fuster.

Gegen Holstein Kiel mutig auftreten

Die ist in Abstimmung mit der ersten Mannschaft auf ein aktives und mutiges Auftreten ausgelegt. „So wollen wir auch gegen Kiel spielen“, verrät der Trainer. „Natürlich sind wir der klare Außenseiter, aber wenn man von Anfang nicht an seine Chance glaubt, kann man auch zu Hause bleiben.“ Artem Honcharenko ist der letztjährige Koblenzer B-Jugend-Kapitän und steht gegen Kiel vor seinem ersten Pflichtspiel für die U19. Das Lampenfieber hält sich noch in Grenzen bei ihm. „Alle haben große Lust auf das Spiel, ich sehe das Feuer in den Augen meiner Mitspieler. Aber es macht für mich keinen Unterschied, wer der Gegner ist. Es ist egal, ob es ein großer oder kleiner Name ist – das gehört im Fußball alles dazu und spielt keine Rolle.“