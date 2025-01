Futsal oder klassischer Stil? Klare Meinung: „Die Jungs wollen einfach nur spielen“ René Weiss 06.01.2025, 12:58 Uhr

i Packende Duelle in der klassischen Hallenvariante: Die B-Junioren der Sportfreunde Eisbachtal (schwarze Triktos) setzten sich im Endspiel des Ahrbach-Cups gegen den OSC Rosenhöhe Offenbach durch. Andreas Hergenhahn

Futsal oder klassischer Budenzauber? Wir haben uns beim Ahrbach-Cup in Montabaur umgehört. Ein Mit-Organisator und der D-Jugend-Sieger vertreten eine klare Meinung.

Natürlich ist die Laune bei einem Turniersieger prächtig. Vor allem, wenn der Sieg in einem gutklassigen Endspiel im Neunmeterschießen ermittelt werden muss, weil beide Mannschaften sich zuvor nichts geschenkt haben. Die D-Jugend des JFV Oberwesterwald strahlte am frühen Freitagabend als erste Siegermannschaft des diesjährigen Ahrbach-Cups, nachdem sie die Sportfreunde Eisbachtal in der Entscheidung von der Linie mit 3:1 bezwungen hatte.

