Idarer B-Junioren verlieren Keine Linien auf dem Feld: SC-Team fährt wieder heim 07.10.2025, 12:51 Uhr

i Anders als im Spitzenspiel gegen die Spvgg Ingelheim trumpften die A-Junioren des SC Idar-Oberstein in Hauenstein mächtig auf. 8:0 hieß es da am Schluss. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Eigentlich hatten sich die C-Junioren des SC Idar-Oberstein vorgenommen, in Heltersberg, beim Schlusslicht, einen wichtigen Dreier einzufahren. Doch aus dem Spiel wurde nichts – die Linien fehlten auf dem Platz.

Unter die Räder gekommen sind die B-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein diesmal in der Regionalliga. Dagegen gaben sich die A-Junioren des Vereins eine Etage tiefer in der Verbandsliga auswärts keine Blöße und feierten ein Schützenfest. Ärgerlich lief es für die C-Junioren in der Verbandsliga.







