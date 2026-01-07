Keine Hallen: Nur zwei Kreismeister ausgespielt

Zum Doppelschlag hat die SG Hüffelsheim/Waldböckelheim/Hargesheim ausgeholt und sich die beiden einzigen Hallentitel gesichert, die in diesem Jahr im Kreis Bad Kreuznach ausgespielt werden.
Es gab Zeiten, da zogen sich die Hallenkreismeisterschaften der Nachwuchsfußballer von November bis März – verbunden mit Vor-, Zwischen- und Endrunden in allen sieben Altersklassen. In diesem Jahr reduzierte sich das Angebot auf zwei Vormittage und zwei Endturniere für die A- und B-Junioren.