SG Hüffelsheim triumphiert Keine Hallen: Nur zwei Kreismeister ausgespielt Olaf Paare 07.01.2026, 13:55 Uhr

i Nicht zu schlagen: Die B-Junioren der SG Hüffelsheim/Waldböckelheim/Hargesheim sicherten sich in Bad Sobernheim den Kreistitel. Am Erfolg waren beteiligt: Emil Purucker, Oskar Dilly, Sinan Zobel, Kian Hädrich, Louis Strauß, Elias Best, Noah Scherer, Arne Müller, Mohamed Moufakir, Benjamin Heim und Nevio Neufeld sowie die Trainer Michael Engelhardt und Sascha Walita. Tina Matzanke

Zum Doppelschlag hat die SG Hüffelsheim/Waldböckelheim/Hargesheim ausgeholt und sich die beiden einzigen Hallentitel gesichert, die in diesem Jahr im Kreis Bad Kreuznach ausgespielt werden.

Es gab Zeiten, da zogen sich die Hallenkreismeisterschaften der Nachwuchsfußballer von November bis März – verbunden mit Vor-, Zwischen- und Endrunden in allen sieben Altersklassen. In diesem Jahr reduzierte sich das Angebot auf zwei Vormittage und zwei Endturniere für die A- und B-Junioren.







