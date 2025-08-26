13 Mannschaften aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis tummeln sich insgesamt in der Rheinlandliga und der Bezirksliga Mitte. Für die einen lief der Start hervorragend, für andere ganz und gar nicht.

Die überkreislichen Jugendfußballer haben in ihren Ligen losgelegt, unser Blick auf die 13 Spiele der SIM-Teams, die hohe Siege, aber auch hohe Niederlagen beinhalteten.

A-Junioren-Rheinlandliga

SG Mülheim-Kärlich – JFV Rhein-Hunsrück 6:0 (1:0). Bis zur Pause sah es noch nicht nach einem so klaren Resultat aus, aber im zweiten Abschnitt war Mülheim-Kärlich, das mit dem Pausenpfiff mit 1:0 in Führung ging, nicht mehr zu halten vom dünn besetzten JFV um Coach Sascha Daum, der nur 13 Akteure im Kader hatte. Die Gastgeber hatten viel mehr Optionen von außen und nutzten das letztlich gut, um das halbe Dutzend voll zu machen.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Kastellauner Land – Rot-Weiss Koblenz II 0:17 (0:6). Kastellauner Land dürfte in dieser Saison nicht mehr die Rolle wie vergangene spielen, als die JSG mit einem sehr starken 2006er-Jahrgang Zweiter wurde als Aufsteiger. Nun gab es eine deftige Packung von der Rot-Weiss-Reserve, bei der unter anderem die Simmerner Nick Wohlfahrt und Nico Liesenfeld (früher JFV Rhein-Hunsrück) mitspielten und je einmal trafen.

JFV Schieferland – JSG Soonwald/Simmern 10:0 (5:0). Wie viel das Resultat der Rot-Weissen wert ist, dürften die Koblenzer schon am Freitagabend erfahren, wenn es in Hambuch gegen Schieferland geht. Denn der Eifel-JFV fertigte Aufsteiger Soonwald/Simmern zweistellig ab, die Tore erzielten Finn Bleidt (5), Colin Hoffmann (4) und Tom Thelen.

SC Bendorf-Sayn – JSG Hunsrück-Mittelrhein 1:9 (0:5). Die JSG könnte in dieser Runde eventuell ein gewichtigeres Wörtchen in der Bezirksliga mitsprechen als vergangene Saison. Das dürfte auch Jan Kasemir in der Torjägerliste tun, 39 Buden machte er vergangene Saison in der B-Junioren-Bezirksliga Mitte, fünf sind es nun bereits bei den A-Junioren. Die weiteren Treffer der Gäste steuerten Jason Heringer (2), Luca Schmid und Fabian Löw bei, Bendorf traf zum 1:8.

B-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – JSG Hochwald Saarburg 4:4 (0:1). „Das war kein Spiel für schwache Nerven“, pustete JFV-Coach Michael Schwegel nach der Heimspielpremiere diese Saison durch. Leon Scherer mit einem feinen Freistoß (49.) und Anton Stemann (50.) drehten die Partie nach einem Doppelschlag, die Gäste taten es dem JFV aber gleich und führten nach 74 Minuten mit 4:2. Dann wurde es dramatisch, denn in der Nachspielzeit trafen erst Noah Diakite (80.+1) und dann Kapitän Tino Engelmann (80.+3.) noch zum Ausgleich.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Arzheim – JSG Hunsrück-Mittelrhein 2:3 (1:3). Startsieg für die Gäste, die aber am Ende noch um den Dreier zittern mussten. Jan Maximini hatte Hunsrück-Mittelrhein in Führung gebracht (5.), nach dem Ausgleich erhöhten Christoff Mihai Oertel (14.) und Lukas Dötsch (31.) zum 3:1-Pausenstand. Nach dem Anschlusstreffer in der 64. Minute war noch eine gute Viertelstunde Zittern angesagt, um den Sieg über die Runden bringen.

C-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – Eintracht Trier II 1:4 (0:1). Der JFV dominierte bis kurz vor dem Halbzeitpfiff das Geschehen in Simmern, versprühte aber kaum Torgefahr. Trier II lauerte auf seine Chance und ging kurz vor der Pause durch einen umstrittenen Handelfmeter in Führung. Direkt nach dem Kabinengang erhöhten die Gäste mit einem Doppelschlag auf 0:3. Felix Gerlach markierte für den JFV das 1:3, aber Triers Dreifach-Torschütze Tim Jakobi machte mit dem 1:4 zehn Minuten vor Schluss alles klar für die Gäste.

JSG Wolfstein – JSG Hunsrück-Mittelrhein 5:0 (1:0). Für Aufsteiger Hunsrück-Mittelrhein hingen die Trauben in Daaden zum Start noch zu hoch, die Gastgeber siegten klar, auch wenn die letzten beiden Tore erst in der 70. Minute und der Nachspielzeit fielen. Julian Ermert schnürte den erwähnten Doppelpack, insgesamt traf er dreimal.

C-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Mosel-Hunsrück – JSG Stadtdörfer Hausen 2:0 (1:0). Schöner Saisonbeginn für die Gastgeber, die in Löf durch Tore von Ilias Kulli (16.) und Ben Mack in der achten Minute der Nachspielzeit den Dreier einfuhren. Die Gäste kassierten in der 70. Minute eine Rote Karte und eine Zeitstrafe, woraus auch die lange Nachspielzeit resultierte.

JSG Soonwald/Simmern – JFV Rhein-Hunsrück II 2:1 (2:0). Im Hunsrückstadion lagen die Gastgeber schnell durch Tore von Sorab Naziri und Michael Renk mit 2:0 vorne. So stand es auch bis in die Nachspielzeit, ehe Noah Kalb mit einem Elfmeter für den JFV II verkürzte. Zu mehr reichte es für die Gäste aber nicht mehr.

D-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – Eintracht Trier 5:3 (3:1). Die U13 des JFV erwischte einen starken Auftakt mit dem Sieg gegen Trier. Mattes Kilbinger und Theo Winkler schossen schnell ein 2:0 heraus, ehe die Gäste verkürzten. Kilbinger erhöhte aber noch vor der Pause auf 3:1, nach dem Seitenwechsel stand es nach Treffern von Liam Wettmann und Noah Miedreich zwischenzeitlich sogar 5:1, Trier kam noch auf zwei Tore heran, an der Niederlage in Kastellaun änderte das für die Eintracht aber nichts mehr.

D-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Loreleyblick Damscheid – JSF Hunsrück-Mittelrhein 3:2 (2:1). Im Oberweseler Rhinelanderstadion war es bis zum 2:2 ein Wettbewerb zwischen Emil Stüber von den Gastgebern und Christian Dülz von den Gästen. Stüber legte vor, Dülz zog nach – der Siegtreffer für die „Loreleyblicker“ erzielte dann aber Luca Postel nach 43 Minuten.

JSG Rheinhöhen Urbar – JFV Rhein-Hunsrück II 3:0 (1:0). Für die U12 des JFV ging die Saison schon nach einer Minute schlecht los, denn da unterlief den Gästen ein Eigentor. In der Schlussphase erhöhte Urbar mit zwei weiteren Treffern auf 3:0.