Kein Sieg in drei Spielen Kastellauner Land und JFV Rhein-Hunsrück mit Remis 05.11.2024, 15:00 Uhr

i Der JFV Rhein-Hunsrück (in Gelb-Schwarz, von links mit Leon Jarosz, Luca Vogt und Henry Rüttinger) kam im Spitzenspiel der D-Jugend-Rheinlandliga gegen Eintracht Trier durch einen späten Treffer von Henri Bongard noch zum 2:2-Ausgleich. K. F. Schmitt, B&P Schmitt

Es waren zwar nur zwei Remis, die die A-Junioren der JSG Kastellauner Land und die D-Junioren des JFV Rhein-Hunsrück holten, aber das nicht gerade gegen Laufkundschaft in den überregionalen Ligen.

Nur drei Mannschaften aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis waren in der Rheinlandliga und der Bezirksliga am Start. Es gab zwei Unentschieden und eine Niederlage.A-Junioren-RheinlandligaJFV Morbach - JFV Rhein-Hunsrück 3:1 (0:0). Die kürzeste Abreise in der Liga endete mit einer enttäuschenden Heimfahrt für die Rhein-Hunsrücker, die beim Vorletzten verloren und mit zehn Punkten aus elf Spielen auf Platz zehn verharren, ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen