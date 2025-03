Kastellauner Land schlägt Hunsrück-Mittelrhein im Derby

Der erste komplette Spieltag nach der Winterpause brachte für die besten Rhein-Hunsrück-Jugendfußballer mal wieder die ganze Ergebnispalette.

A-Junioren-Rheinlandliga

JSG Mittelrhein - JFV Rhein-Hunsrück 4:2 (3:0). Der JFV hat auch die zweite Partie des Jahres mit 2:4 verloren, nach der Heimniederlage gegen Wolfstein zogen die Rhein-Hunsrücker in Bendorf den Kürzeren. Was umso mehr schmerzt, da die Gastgeber nun statt 16 Punkten wie der JFV 19 Zähler auf dem Konto haben, die Gäste rutschten auf den ersten Abstiegsplatz ab. Die Tore für den JFV fielen erst in der Schlussphase beim Stand von 4:0 für Mittelrhein, Ahmad Taha (85.) und Benno Kleid (88.) gestalteten das Resultat freundlicher.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Kastellauner Land - JSG Hunsrück-Mittelrhein 3:0 (1:0). Auch das zweite Derby zwischen den Hunsrück-JSG’s ging an Kastellauner Land, das Hinspiel hatte der Tabellenzweite mit 4:2 gewonnen. Durch den Dreier haben die Gastgeber starke 35 Punkte auf dem Konto, nur Spitzenreiter JSG Untermosel (42) mit 14 Siegen in 14 Partien steht besser da. Die Hunsrück-Mittelrheiner verweilen mit 17 Punkten als Neunter nur einen Punkt über dem Strich. Lange war es in Kastellaun ausgeglichen, die Heimelf war nach 15 Minuten durch Malte Thon in Führung gegangen. In der Schlussphase machten Ben Pies (80.) und Lenny Schmitz (85.) alles klar.

B-Junioren-Rheinlandliga, Platzierungsstaffel

JFV Vulkaneifel - JFV Rhein-Hunsrück 2:2 (1:2). Mit dem Remis in Gillenfeld hielten sich die Rhein-Hunsrücker die Gastgeber in der Tabelle weiter vom Leib, Vulkaneifel ist mit acht Punkten vierter von acht Teams, die Gäste mit zehn Zählern Dritter. Vier Mannschaften steigen ab, chancenlos sind wohl nur die beiden Schlusslichter Eisbachtal II und Oberwesterwald mit jeweils null Punkten. Vulkaneifel ging durch Paul Schweyen in Führung (10.), Anton Stemann glich nach 16 Minuten aus, Damian Grätz traf in der 32. Minute zum Halbzeitstand. Das letzte Wort hatte aber die Heimelf, die nach 67 Minuten durch Robin Streuke ausglich.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Remagen - JSG Mastershausen 0:3 (0:1). Die Gäste haben nun bereits 23 Zähler gesammelt und sind punktgleich mit Bremm, die Moselaner stehen auf dem fünften Platz. Beim Drittletzten Remagen (sieben Punkte) dauerte es bis in die Nachspielzeit der ersten Hälfte, ehe Moritz Maßmann zum 1:0 traf. In der zweiten Hälfte baute Maximilian Spitzer per Elfmeter die Führung aus (57.), Maximilian Todoroki machte den Deckel drauf (71.).

C-Junioren-Rheinlandliga, Meisterstaffel

JFV Rhein-Hunsrück - SG Mülheim-Kärlich 3:0 (2:0). Starker Start in die Meisterstaffel für den JFV, der als Siebter nun acht Punkte auf dem Konto hat, die Gäste bleiben als Vierter bei 13 Zählern. Lennox Remsperger und Felix Boch brachten die Rhein-Hunsrücker innerhalb von fünf Minuten mit 2:0 in Führung (10., 14.), der dritte Treffer fiel erst in der Nachspielzeit – wieder war Boch zur Stelle (70.+2).

C-Junioren-Bezirksliga Mitte

SC Bendorf-Sayn II - JSG Mosel-Hunsrück 1:8 (1:5). Die Mosel-Hunsrück-Jungs ließen beim Zwölften nichts anbrennen und haben mit nun 17 Punkten sechs Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. Die acht Treffer verteilten sich auf Levi Henrich (2), Darius Mogk (2), Jasper Kratz, Adham El-Rashidy, Linus Möhring und Jonathan Mack.

JSG Soonwald - Ahrweiler BC II 1:3 (1:2). Auf dem Holzbacher Rasen musste sich Soonwald dem Fünften geschlagen geben, auf den ersten Abstiegsplatz hat die JSG noch einen Punkt Vorsprung, da der Viertletzte VfR Koblenz 1:1 gegen Alzheim spielte. Marlin Klockner brachte die Gastgeber zwar schon nach drei Minuten in Führung, aber danach trafen nur noch die Gäste.

JSG Hunsrück-Mittelrhein - FC Metternich II 4:2 (2:1). Das Spitzenspiel Erster gegen Dritten ging an Hunsrück-Mittelrhein, das weiter drei Punkte Vorsprung auf den Zweiten Vulkaneifel (3:2 bei Rot-Weiss Koblenz II) hat. Metternichs Reserve liegt nun acht Punkte hinter der JSG. Die Gäste gingen früh in Führung (2.), Jonas Bernd und Tayler-James Ank drehten das Spiel bis zur Pause (11., 28.), nach Wiederanpfiff fiel schnell der Ausgleich (38.), Moriz Müller traf aber schnell zum 3:2 (40.), den Schlusspunkt setzte Till Böhm mit dem 4:2 (64.).

D-Junioren-Rheinlandliga

SC Bendorf - JFV Rhein-Hunsrück 0:3 (0:1). Der JFV sprang nach dem Auswärtssieg beim Viertletzten Bendorf wieder hoch auf den vierten Tabellenplatz. Linus Kunz traf bereits nach zwei Minuten für den JFV und kurz vor Schluss zum 0:3-Endstand. Noah Lesniak besorgte den dritten Treffer.

D-Junioren-Bezirksliga Mitte

SG Mülheim-Kärlich II - JSG Hunsrück-Mittelrhein 0:2 (0:2). Nach dem Aus im Rheinlandpokal in Runde vier gegen den Ligakonkurrenten und Tabellenführer TuS Koblenz II (1:4), fuhr Hunsrück-Mittelrhein beim Viertletzten Mülheim-Kärlich II den 11. Sieg im 13. Saisonspiel und steht weiter als Zweiter zwei Punkte hinter der TuS II bei einem Spiel weniger. Max Fuß und Tom Hoffmann trafen für die JSG.

JFV Rhein-Hunsrück II - Rot-Weiss Koblenz 4:1 (3:1). Nach zehn Minuten führte der JFV II nach Treffern von Lenni Lonsdorf und Jona Stümper schon mit 2:0 gegen den Siebten. Den Rot-Weiss-Anschlusstreffer konterte Mattes Kilbinger mit dem 3:1. Kurz vor Schluss schnürte Jona Stümper seinen Doppelpack mit dem Tor zum 4:1-Endstand. Der JFV II festigte damit den dritten Tabellenrang.