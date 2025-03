In den Rheinland- und Bezirksligen haben die Rhein-Hunsrücker Nachwuchsfußballer hohe Siege eingefahren, aber auch bittere Niederlagen kassiert. Bei den B-Junioren in der Bezirksliga Mitte wurden sowohl das Spiel des Zweiten JSG Hunsrück-Mittelrhein als auch das der JSG Mastershausen beim Ersten JFV Schieferland verlegt, die Hunsrück-Mittelrheiner holen bereits am Donnerstag (18 Uhr) gegen Heimersheim nach.

A-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – FSV Trier-Tarforst 0:4 (0:2). Am 19. Spieltag sind die Rhein-Hunsrücker auf einen Abstiegsplatz abgerutscht, mit 16 Punkten ist der JFV punktgleich mit dem Vorletzten Kannenbäckerland Hör-Grenzhausen. Mit „Rückzieher“ Ahrbach steht ein Absteiger fest, drei weitere werden noch gesucht. Die Gäste aus Tarforst, bei denen Top-Torjäger Leon Merling (15 Treffer) doppelt traf, können noch nach oben schielen, vier Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Vulkaneifel.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Kastellauner Land – JFV Schieferland 9:1 (4:1). Der Fünfte Schieferland, der sogar durch Jonathan Bernd nach acht Minuten in Führung ging, kam in der Folge mächtig unter die Räder in Kastellaun, das weiter als Zweiter fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Untermosel hat. Allein vier Treffer bei den Kastellaunern, die als Aufsteiger weiter eine sehr starke Runde spielen, gelangen Lenny Schmitz, die weiteren Tore erzielten Ben Pies (2), Vincenz Fröhloch, Valention Steffens-Guerra und ein Schieferländer per Eigentor.

FC Plaidt – JSG Hunsrück-Mittelrhein 5:1 (3:1). Schwache Leistung der Gäste, für die Maximilian Hammen zwar zum 1:2 traf, aber ansonsten kaum etwas drin war beim Dritten Plaidt. Hunsrück-Mittelrhein steht damit weiter nur einen Punkt über dem Strich, der Vorsprung auf die JSG Vulkaneifel Mendig beträgt vier Punkte bei einem Spiel weniger.

B-Junioren-Rheinlandliga, Platzierungsstaffel

TuS Mosella Schweich – JFV Rhein-Hunsrück 2:1 (1:0). Der JFV steht nach der knappen Niederlage in Schweich auf Rang drei der Platzierungsstaffel, was sich auf der einen Seite gut anhört, in der Realität sind es aber weiter nur zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Ashkan Qayumi hatte nach 59 Minuten für die Gäste ausgeglichen, das letzte Wort hatte aber Schweich drei Minuten vor Schluss.

C-Junioren-Rheinlandliga, Meisterstaffel

VfL Hamm – JFV Rhein-Hunsrück 2:2 (0:1). Der Achte JFV entführte verdient einen Punkt vom Spitzenreiter, der mit 26 Punkten immer noch vorne steht, die Rhein-Hunsrücker haben neun Zähler. Felix Boch brachte den JFV in Führung, Hamm drehte die Partie zwar durch zwei Tore von Elias Klüser, aber Danilo Gvozdarevic markierte zwei Minuten vor Schluss jedoch den Ausgleich. „Es war hochverdient, ein selbstbewusster und zweikampfstarker Auftritt“, sagte JFV-Coach Michael Schwegel.

C-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Westum – JSG Hunsrück-Mittelrhein 0:6 (0:2). Es war keine berauschende Partie, aber dennoch ein klarer Sieg des Tabellenführers beim Letzten (drei Punkte), Letzter deshalb, weil Plaidt II seine Elf zurückgezogen hatte und erster Absteiger ist. Wer erster Aufsteiger wird, entscheidet sich ziemlich sicher zwischen den Hunsrück-Mittelrheinern und Vulkaneifel Ettringen, drei Punkte hat der Spitzenreiter Vorsprung. Für den trafen in Westum Nils Kochhan (3), Moriz Müller (2) und Jonas Bernd.

JSG Mosel-Hunsrück – SG Mülheim-Kärlich II 1:4 (1:1). Gegen den Vierten ging Mosel-Hunsrück in Löf zwar noch durch Adham El-Rashidy in Führung nach einer Viertelstunde, danach waren aber die Gäste an der Reihe. Zur Pause stand es noch 1:1, im zweiten Abschnitt musste der Neunte aber klein beigeben.

FC Metternich II – JSG Soonwald/Simmern 3:0 (1:0). Soonwald bleibt nach der Niederlage beim Dritten einen Platz über dem Strich mit einem Zähler Vorsprung auf den VfR Koblenz, der allerdings eine Partie weniger absolviert hat.

D-Jugend-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – FC Metternich 5:1 (2:1). Der JFV hält sich als Tabellenvierter im oberen Drittel, gegen den Zehnten Metternich gab es in Kastellaun den 10. Sieg im 17. Saisonspiel. Linus Kunz und Jona Reitz sorgten für eine frühe 2:0-Führung, Metternich verkürzte mit dem Pausenpfiff. Mit drei Toren in den letzten zehn Minuten durch Noah Lesniak (2) und Jona Stümper zog der JFV auf 5:1 davon.

D-Jugend-Bezirksliga Mitte

JSG Mosel-Hunsrück – JFV Rhein-Hunsrück II 2:2 (1:2). Nach dem 4:1-Triumph (Tore zweimal Liam Wettmann plus einmal Jona Stümper und Henri Bongard) im Nachhol-Derby in Karbach beim Tabellenzweiten Hunsrück-Mittelrhein (Partie gegen Metternich II wurde abgesagt) riss die sechsteilige Siegesserie des Dritten JFV II in Löf. Die Partie beim Sechsten Mosel-Hunsrück endete 2:2. Lucas Rieger hatte den jüngeren Jahrgang des JFV zweimal in Führung gebracht, Jakob Waldecker und Leo Spörl glichen jeweils für die Gastgeber aus.