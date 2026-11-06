Eisbachtal mit Verletzungspech Kann Wolfstein dieses Mal für die Überraschung sorgen? Jona Heck 06.11.2026, 09:03 Uhr

i Die Eisbachtaler C-Jugend (in Schwarz-Rot, hier mit Vincent Schlag) will in Worms der langen Verletztenliste trotzen. Andreas Hergenhahn

In der Regionalliga Südwest will Eisbachtals C-Jugend trotz Verletzungspech bei Wormatia Worms punkten. Wolfsteins A-Jugend hofft auf einen Coup gegen den starken FC 08 Homburg, der die beste Offensive stellt.

In den Jugendfußball-Regionalligen warten auf die beiden Teams aus den Westerwälder Fußballkreisen starke Gegner. Wolfsteins U19 will für die Überraschung sorgen, Eisbachtals U15 kämpft weiter mit Verletzungssorgen. A-Jugend, Regionalliga Südwest JFV Wolfstein Ww/Sieg – FC 08 Homburg (Sonntag, 12.







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