Werbung für den Fußball machten die B-Junioren des SC Idar-Oberstein und von Eintracht Trier. Gut 150 Zuschauer sahen im Haag zwar nur ein Tor, aber ein enges, spannendes Spiel.

Viel fehlte nicht, und die B-Junioren des SC Idar-Oberstein hätten in ihrem dritten Regionalliga-Heimspiel auch gegen Eintracht Trier gepunktet. Am Ende setzte sich die Eintracht dann doch 1:0 durch. SC-Trainer Christian Schwinn stellte klar: „Das Spiel war Werbung für den Fußball.“

Schon der Rahmen mit nahezu 150 Zuschauern am Kunstrasen neben dem Hans-Dieter-Krieger-Stadion passte. „Die Leute nehmen die Jugend-Regionalliga an. Das ist wunderbar für die Jungs“, sagte Schwinn, ehe er berichtete: „Es sind zwei sehr starke Mannschaften aufeinandergetroffen.“ Das spricht für den Aufsteiger aus Idar-Oberstein – und Schwinn bestätigte: „Wir haben uns gegen ein Team, das den Anspruch hat, in die höchste Spielklasse, die NLZ-Liga, aufzusteigen, mindestens auf Augenhöhe bewegt und hätten wenigstens einen Zähler verdient gehabt. Wir haben keinen Unterschied erkennen lassen.“

„Die Leute nehmen die Jugend-Regionalliga an. Das ist wunderbar für die Jungs“

SC-Trainer Christian Schwinn über die stattliche Zuschauerzahl

Der SC-Trainer freute sich einmal mehr darüber, dass seine Jungs alles gegeben und sich an die taktischen Vorgaben gehalten hatten. Die Idarer kamen sogar in die aussichtsreicheren Abschlusssituationen, brachten den Ball aber nicht im Tor unter. „Daran müssen wir ganz klar noch arbeiten“, sagte Schwinn. Eintracht Trier nutzte dagegen kurz nach der Pause eine Möglichkeit. Nach einer Kombination über die rechte Seite erreichte ein Rückpass Johannes Jantunen, der den Ball ins linke untere Eck platzierte. Da gab es nichts zu halten für den guten Jonas Eberwein im SC-Kasten (45.).

Gewonnen hatten die Gäste nach dem Führungstor noch nicht. Das SC-Team ließ sich nicht beirren und werkelte weiter an seinem Treffer. Ganz nah kam ihm der eingewechselte Justis Smock kurz vor Schluss. Er zirkelte die Kugel nur knapp vorbei (80.). „So sind wir leider auf der Null sitzengeblieben“, sagte Schwinn.

SC Idar: Eberwein – Werle, Omolade, Magassa, Sannoh (66. Komarow) – Hahn (23. von Ondarza), Pfeifle – Luciano, Roos (76. Smock), Hexamer – Sulaiman.