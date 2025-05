Niederlagen gegen Teams aus der Vorderpfalz gab es für die beiden Verbandsliga-Fußball-Teams der JSG Nahe-Glan.

A-Junioren, JFV Ganerb – JSG Nahe-Glan 3:1 (3:0). „Leider haben einige Spieler die in der Spielvorbereitung besprochenen Grundtugenden in der ersten Hälfte nicht eingebracht“, berichtete JSG-Trainer Matthias Baus und fügte an: „Das müssen manche junge Spieler noch lernen.“ Torwart Jeremias Hill bewahrte die Gäste mit einer Parade vor dem 0:4. „Ein Sonderlob geht an Paul Roland und seine Eltern. Er hat um 12 Uhr in der B-Jugend in Bad Sobernheim ausgeholfen und um 18.30 Uhr 90 Minuten in Dudenhofen für uns gespielt hat. So war es früher auch. Dies ist heute aber nicht mehr selbstverständlich“, erklärte Baus. Jan Petrov verpasste es, auf 1:2 zu stellen, als er, mit einem klasse Schnittstellenpass bedient, ab der Mittellinie alleine auf den Torwart zulief. „In der Pause haben wir in Ruhe darüber gesprochen, dass es in solch einer Situation darum geht, Charakter zu zeigen, und wir die elementaren Dinge einbringen müssen. Es gab zwei mögliche Szenarien. Entweder weiter so aufzutreten oder mit Kampf und Ehrgefühl das eigene Tor zu verteidigen. Dafür hat sich die Mannschaft entschieden und dafür ein Kompliment“, berichtete Baus. Petrov verwandelte einen Handelfmeter direkt nach Wiederanpfiff zum 1:3. Der bärenstarke Maik Seng hatte mit einem Lattentreffer Pech.

C-Junioren, JSG Nahe-Glan – VfR Frankenthal 1:7 (0:6). Durch seine körperliche Überlegenheit und zu viel Respekt der JSG erspielte sich der Tabellenführer eine sehr einfache 6:0-Halbzeitführung. Die zweite Hälfte verlief ausgeglichener, und am Ende konnte Adrian Beles noch den Ehrentreffer für die Meisenheimer erzielen. „Zur Halbzeitpause war das Spiel natürlich entschieden, jedoch hat meine Mannschaft im zweiten Abschnitt Charakter bewiesen“, sagte JSG-Trainer Christoph Hock.