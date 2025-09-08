Vor allem bei den C-Junioren geht es in der Landesliga rund. Doch auch die A-Junioren aus Fürfeld sorgen weiter für Furore.

Die A-Junioren der JSG Rheinhessen Nord gewinnen auch ihr drittes Punktspiel in der Fußball-Landesliga und bleiben an der Tabellenspitze. 5:0 hieß es auf dem Fürfelder Rasen gegen Alemannia Laubenheim. Bei den C-Junioren konnte einzig die JSG Rotenfels beim 2:2 gegen Hassia Bingen punkten.

A-Junioren

JSG Rheinhessen Nord – Alemannia Laubenheim 5:0 (3:0). „Anfangs hatten wir etwas Probleme, den bulligen Stoßstürmer der Gäste in den Griff zu kriegen, aber das war nicht von langer Dauer. Danach haben wir die Spielkontrolle übernommen“, sagte JSG-Trainer Tobias Riederle. Seine Mannschaft beeindruckte erneut mit einer geschlossenen Teamleistung und folgte über die gesamte Spieldauer konsequent ihrer Spielidee. Joshua Steeg mit einem Doppelpack und Janosch Schneider sorgten für die Halbzeitführung, Yannis Klein und Elson Zekaj legten nach.

B-Junioren

SV Medard – JSG Edelstein IO 2:5 (1:3). Ernest Okunmahie (12., 73.) war der zweifache Torschütze des SVM bei der Heimniederlage gegen den Spitzenreiter.

C-Junioren

JSG Nahe-Glan II – TSG Kaiserslautern II 4:7 (1:2). Die TSG reiste mit 20 Spielern an und bot eine starke Vorstellung. „Ein verdienter Sieg der TSG. Bei uns ist der Funke nicht übergesprungen, und hinten raus haben wir etwas wild gespielt. Da muss ein Reifeprozess einsetzen“, resümierte JSG-Trainer Daniel Kürschner. Er fügte an: „Es gilt, Ruhe zu bewahren, und wir werden Anpassungen vornehmen.“ Die JSG-Tore verbuchten Henri Herrmann, Alexander Birau, Silas Witt und Noah Nenninger.

TSG Pfeddersheim – VfL Simmertal 3:2 (1:1). „So langsam kommen wir näher“, stellte VfL-Coach Thomas Schäfer fest. Zwar kam die TSG nach einem Eckball früh zum 1:0, aber die Gäste glichen in ihrer stärksten Phase durch Jonas Schäfer aus, der einen Freistoß aus 18 Metern in die Maschen jagte. Kurz vor der Pause wurde noch eine Großchance vergeben, was sich rächen sollte, als die TSG auf 3:1 stellte. „Wir haben eine gute Moral gezeigt, auf Dreierkette umgestellt, einen zusätzlichen Stürmer gebracht, aber leider nur noch den Anschlusstreffer durch Milo Wolf erzielt. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen“, sagte Thomas Schäfer.

Spvgg Ingelheim – TSV Degenia Bad Kreuznach 6:0 (3:0). Lediglich elf Spieler des jüngeren Jahrgangs standen TSV-Coach Cihan Ceylan zur Verfügung. „Gegen die erfahrene Mannschaft hatten wir über die gesamte Spieldauer nicht eine Chance“, lautete sein kurzes Resümee.

JSG Rotenfels – Hassia Bingen 2:2 (1:0). „Letztlich geht das Remis in Ordnung, aber wenn du in der Nachspielzeit die Tore zum Ausgleich fängst, ist das natürlich bitter“, erklärte JSG-Trainer Carsten Langensiepen. Die JSG kam gut ins Spiel, Yannis Tillmann nutzte die erste Gelegenheit zum 1:0. „In der zweiten Hälfte haben wir etwas die Struktur verloren, aber körperlich immer noch gut dagegengehalten, und Noah Raaba hat auf 2:0 gestellt. Uns fehlt es noch an Cleverness“, berichtete der Rotenfels-Trainer, der mit dem späten Zustandekommen des Unentschiedens haderte, dieses aber als verdient einstufte.