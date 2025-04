Die A-Junioren-Fußballer der JSG SooNahe bleiben mit einem Auswärtssieg bei der SG Hermersberg weiterhin in der Erfolgsspur und im Rennen um Platz zwei in der Fußball-Landesliga. Die U17 der JSG Nordpfälzer Bergland zeigte sich gut erholt von der Niederlage in Pirmasens und setzte gegen die JSG Hauenstein zu einer neuen Siegesserie an. Zudem bejubelten die C-Junioren der JSG Rotenfels gegen Hassia Bingen ihren ersten Dreier in dieser Saison.

A-Junioren

SG Hermersberg – JSG SooNahe 1:3 (0:2). SooNahe-Coach Kim Fuhr musste das Spiel wegen seiner Rot-Sperre aus der Ferne verfolgen. Die Einstellung auf das Spiel erfolgte daher bis 30 Minuten vor Anpfiff, und an der Seitenlinie vertrat ihn Co-Trainer Guido Hahn. Die Gäste unterbanden von Anfang an die Spielanlage der SG, mit langen Bällen zu agieren, übernahmen direkt die Spielkontrolle und kamen auch zu Torchancen, von denen Aaron Lörsch eine zum 1:0 (24.) nutzte. Wenig später kam Michel Hahn im Strafraum zu Fall und verwandelte den fälligen Elfmeter im Nachschuss (34.). „Nach einem Eckball und dem 1:2 in der 59. Minute haben wir einmal kurz gewackelt und die Sicherheit am Ball verloren, aber ohne etwas zuzulassen“, berichtete Fuhr. Die Entscheidung fiel nach einem langen Ball von Gianluca Marcaccini über die letzte Reihe der Heim-Elf, den der erneut überragende Michel Hahn aufnahm und ins leere Tor einschob (67.).

B-Junioren

JSG Birkenfeld – JSG Nahe-Glan 6:3 (2:1). 30 Minuten lang beherrschten die Gäste das Spiel, und Finn Yasar krönte die bis dahin starke Vorstellung mit dem verdienten 1:0. Danach schlichen sich jedoch zunehmend Nachlässigkeiten in der Abwehr ein, und die Heim-Elf stellte noch vor der Pause auf 2:1. „Unerklärlich, wie wir nach so starkem Beginn derart abfallen konnten. Vor allem in der Abwehr hat nichts mehr gepasst. Da werde ich in den kommenden Spielen Änderungen vornehmen müssen“, haderte der Trainer der JSG Nahe-Glan, Ihsan Ersoy. Die beiden weiteren Tore für die Gäste erzielten erneut Yasar und Mohammad Sulaiman.

JFFV Baumholder – JSG SooNahe 3:1 (0:0). Die Gäste begegneten dem JFFV eine Hälfte lang auf Augenhöhe und konnten sogar leichte Feldvorteile für sich verbuchen. „Unser Gegner kam zwar besser aus der Pause, aber wir landeten dennoch durch Jason Rutz den Führungstreffer. Das 1:1 fiel aus der Distanz. Danach hatten wir noch eine Großchance, die wir nicht nutzen konnten, und im Gegenzug sind wir dann in Rückstand geraten“, berichtete Gästetrainer Jan Fries. Im Anschluss warf die JSG SooNahe alles nach vorne und lief in einen Konter zum 1:3.

JSG Nordpfälzer Bergland – JSG Hauenstein 2:1 (1:1). Auch gegen den Tabellennachbarn aus Hauenstein setzten die Nordpfälzer ihre Serie der Heimsiege fort. „Nur gegen den FK Pirmasens haben wir unentschieden gespielt“, merkte der Trainer der Platzherren, Dirk Bundenthal, an und ergänzte in Anspielung auf das Spiel der Vorwoche: „Dieses Mal waren wir eine Einheit. Jeder ist für jeden gelaufen, den Rückstand haben wir schnell gekontert und uns am Ende für eine Top-Leistung belohnt.“ Ben Lorenz und Elias Mohr waren die Torschützen.

C-Junioren

JSG Rotenfels – TSV Gau-Odernheim 1:5 (1:2). „Der TSV hat verdient gewonnen“, ließ JSG-Coach Carsten Langensiepen keinen Zweifel am verdienten Dreier der Gäste. Er fügte hinzu: „Wir haben ihnen das Leben aber schwer gemacht. Mats Ernst hat zwischendurch sogar ausgeglichen. Mit nur einem Auswechselspieler auf der Bank haben wir alles reingehauen. Deutlich wurde es erst gegen Ende.“

JSG Rotenfels – Hassia Bingen 1:0 (0:0). „Ein verdienter Sieg“, bilanzierte Langensiepen. Die Heimischen hatten deutlich mehr Spielanteile und erspielten sich die besseren Chancen. Dennoch musste die JSG bis kurz vor dem Abpfiff zittern, ehe Aeneas Langensiepen zum entscheidenden 1:0 netzte. „Irgendwann musste es ja mal klappen. Wir haben uns für die guten Auftritte in den vergangenen Wochen belohnt“, sagte der Trainer der Rotenfelser.

TSV Degenia Bad Kreuznach II – SVW Mainz 2:4 (2:2). Zwei Jahre Altersunterschied, die die meisten Degenia-Spieler von ihren Gegnern trennen, lassen sich nicht über die gesamte Spieldauer wettmachen. „Am Ende ist es dann immer die Körperlichkeit, die den Unterschied ausmacht“, sagte TSV-Trainer Cihan Ceylan, der ansonsten nicht unzufrieden war mit seinen Youngstern. Den schnellen 0:2-Rückstand bügelten Leo Scholl und Medin Kurpejovic noch vor der Halbzeitpause aus.

JSG Nahe-Glan II – SG Thaleischweiler 5:1 (4:0). „Ab jetzt kommen engere Spiele auf uns zu“, blickte JSG-Coach Michael Rohr nach einem ungefährdeten Heimsieg auf das vor seiner Mannschaft liegende Programm. Höhepunkt wird das Heimspiel gegen den großen Rivalen, den SV Morlautern, am 12. April, 15.30 Uhr, auf dem Meisenheimer Kunstrasen sein. Gegen Thaleischweiler brannte erneut Louis Brun ein Feuerwerk ab und ließ einem Hattrick innerhalb von nur sechs Minuten noch zwei weitere Treffer folgen. „Nachdem bereits so früh Klarheit herrschte, haben wir allen Spielern ihre Einsatzzeiten gegeben“, berichtete Rohr.