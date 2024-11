JSG Rotenfels: 2:2 fühlt sich wie Niederlage an

Kreis Bad Kreuznach. Den B-Junioren-Teams in der Fußball-Landesliga hat die Ruhepause in den Herbstferien nicht gutgetan. Alle blieben beim Wiedereinstieg mit deutlichen Niederlagen in den Startlöchern hängen. Im Derby der C-Junioren-Landesliga trennten sich die JSG Rotenfels und der TSV Degenia Bad Kreuznach 2:2 und verzeichneten damit jeweils ihren ersten Punktgewinn.