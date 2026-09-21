Punktverlust in Weitersburg JSG Rhein-Taunus sorgt nicht für klare Verhältnisse Stefan Nink 21.09.2026, 11:58 Uhr

i Noah Janke (weißes Trikot, hier im Zweikampf mit Tom Bruch) bewies mit den D-Junioren der JSG Lahn gegen den JFV Oberwesterwald angesichts eines 1:4-Rückstands tolle Moral. Letztlich nahm der Spitzenreiter aber die Punkte vom Königstein mit. Andreas Hergenhahn

Nach dem starken Abschneiden mit den C-Junioren spielt die JSG Bad Ems-Nassau auch mit den B-Junioren in der Fußball-Bezirksliga eine der ersten Geigen. Zwei heimische D-Junioren-Teams sind ebenfalls in der Spitzengruppe vertreten.

Die D-Junioren des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach und der JSG Rhein-Taunus haben sich in der Staffel 2 der Fußball-Bezirksliga Mitte 2 in der Spitzengruppe eingenistet. Hier wartet der VfL Bad Ems noch immer auf das erste Erfolgserlebnis, und der TuS Nassau rutschte nach drei Niederlagen auf Rang acht ab.







Artikel teilen

Artikel teilen