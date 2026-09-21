Nach dem starken Abschneiden mit den C-Junioren spielt die JSG Bad Ems-Nassau auch mit den B-Junioren in der Fußball-Bezirksliga eine der ersten Geigen. Zwei heimische D-Junioren-Teams sind ebenfalls in der Spitzengruppe vertreten.
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Die D-Junioren des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach und der JSG Rhein-Taunus haben sich in der Staffel 2 der Fußball-Bezirksliga Mitte 2 in der Spitzengruppe eingenistet. Hier wartet der VfL Bad Ems noch immer auf das erste Erfolgserlebnis, und der TuS Nassau rutschte nach drei Niederlagen auf Rang acht ab.