Fußball-Bezirksliga JSG Rhein-Taunus lässt Primus Eisbachtal zittern Stefan Nink 18.05.2026, 13:57 Uhr

i Elian Diener (rechts, im Zweikampf mit Stipe Galic) stellte für den jüngeren Jahrgang der Eisbachtaler mit seinem Doppelpack die Weichen auf Heim- und Staffelsieg. Andreas Hergenhahn

Stark: Den fünften Dreier hintereinander gab’s für die C-Junioren der JSG Aar, die sich seit Wochen in blendender Torlaune präsentiert. In dieser Phase trafen die Schützlinge von Manfred Rehbein und Timo Zausra stattliche 41 Mal ins Schwarze.

Die in der Bezirksliga vertretenen heimischen Nachwuchsfußballer biegen allmählich auf die Zielgerade der Saison ein.B-JuniorenJSG Siegtal/Heller – JSG Mühlbachtal 2:8 (0:3). Die recht weite Fahrt vom Blauen Ländchen bis nach Kirchen hat sich für die Talente aus Nastätten und Umgebung gelohnt.







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