Stark: Den fünften Dreier hintereinander gab’s für die C-Junioren der JSG Aar, die sich seit Wochen in blendender Torlaune präsentiert. In dieser Phase trafen die Schützlinge von Manfred Rehbein und Timo Zausra stattliche 41 Mal ins Schwarze.
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Die in der Bezirksliga vertretenen heimischen Nachwuchsfußballer biegen allmählich auf die Zielgerade der Saison ein.B-JuniorenJSG Siegtal/Heller – JSG Mühlbachtal 2:8 (0:3). Die recht weite Fahrt vom Blauen Ländchen bis nach Kirchen hat sich für die Talente aus Nastätten und Umgebung gelohnt.