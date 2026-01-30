Fußball-Rheinlandpokal
JSG Rhein-Taunus fordert erneut Rheinlandligisten
Trainer Nico Helbach empfängt mit seinen D-Jugendfußballern der JSG Rhein-Taunus im Achtelfinale des Rheinlandpokals die eine Klasse höher spielenden Talente des FC Metternich.
In der Bezirksliga in der Spitzengruppe, im Rheinlandpokal Favoritenschreck? Die D-Junioren-Kicker der JSG Rhein-Taunus spielen bis dato eine ausgezeichnete Runde. Auch fürs Frühjahr haben sich Nico Helbach und seine Talente viel vorgenommen.

Bis ins Achtelfinale sind die D-Junioren-Kicker der JSG Rhein-Taunus im Rheinlandpokal vorgedrungen. Dort hat der Tabellendritte der Bezirksliga Ost mit dem abstiegsbedrohten Rheinlandligisten FC Germania Metternich ein Los gezogen, das machbar sein dürfte.

