D-Junioren im Dauer-Einsatz JSG Rhein-Taunus ergattert vier Zähler in zwei Tagen Stefan Nink 31.08.2026, 11:26 Uhr

i Nomen est omen: Gol Mohammad Arabzada (weißes Trikot) traf beim überzeugenden 6:0-Heimsieg der D-Jugend der JSG Lahn gegen die JSG Siegtal/Heller zweimal ins Schwarze. Andreas Hergenhahn

Zwei Kicks standen für die D-Junioren der JSG Rhein-Taunus binnen 47 Stunden an. Das Team aus Kamp-Bornhofen und Umgebung erwies sich als topfit und sackte gleich vier Zähler ein – ein mit nunmehr sieben Punkten wahrlich gelungener Saisonstart.

Bevor für die in den überkreislichen Meldeligen vertretenen heimischen Teams die „englische Woche“ weiter geht, hatten die Nachwuchsfußballer aus dem Rhein-Lahn-Kreis bereits weitere Herausforderungen zu meistern.B-Junioren, Bezirksliga Mitte 2JSG Bad Ems-Nassau – JSG Spfr Westerwald 6:2 (4:1).







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