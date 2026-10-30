In den Jugendfußball-Landesligen gab es für die Mannschaften aus dem Kreis Birkenfeld unterschiedliche Resultate. Gefeiert wurde bei der JSG Nahetal, deren C-Junioren das Derby im Haag gewannen.
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Die JSG Nahetal hat das Derby in der C-Junioren-Landesliga für sich entschieden. Im Haag gab es gegen den SC Idar-Oberstein II einen 3:1-Erfolg. Eine deutliche Niederlage kassierten die B-Junioren der JSG Edelstein in Heltersberg. Außerdem quittierten sie zwei Gelb-Rote Karten und zwei Zeitstrafen.