Jugendfußball-Landesliga JSG Nahetal feiert Derbysieg beim SC Idar-Oberstein II Bengt Nicolay 30.10.2026, 12:36 Uhr

i Energisch setzten sich die C-Junioren der JSG Nahetal bei ihrem Gastspiel beim SC Idar-Oberstein II (in weiß) im Haag durch. 3:1 gewannen die Gäste das Derby. Mimma Sellaro

In den Jugendfußball-Landesligen gab es für die Mannschaften aus dem Kreis Birkenfeld unterschiedliche Resultate. Gefeiert wurde bei der JSG Nahetal, deren C-Junioren das Derby im Haag gewannen.

Die JSG Nahetal hat das Derby in der C-Junioren-Landesliga für sich entschieden. Im Haag gab es gegen den SC Idar-Oberstein II einen 3:1-Erfolg. Eine deutliche Niederlage kassierten die B-Junioren der JSG Edelstein in Heltersberg. Außerdem quittierten sie zwei Gelb-Rote Karten und zwei Zeitstrafen.







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