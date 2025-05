Der Aufwärtstrend der JSG Nahe-Glan in der A-Junioren-Verbandsliga hält an. Auch wenn der Klassenverbleib außer Reichweite ist, überzeugten die Meisenheimer mit einer guten Vorstellung.

A-Junioren, JSG Nahe-Glan – FC Speyer II 3:1 (1:0). „Es war eine sehr gute Mannschaftsleistung, bei der alle gut gespielt haben“, betonte JSG-Trainer Matthias Baus und ergänzte: „Man hat Fortschritte gesehen. Yannis Kiel und Luca Metzler, die beide noch bei den B-Junioren spielen können, haben sich, ohne die Leistung aller anderen schmälern zu wollen, ein Sonderlob verdient, da sie einfach gespielt und ihre Aufgaben zu 100 Prozent erfüllt haben.“ Das 1:0 fiel dank eines konsequenten Nachsetzens von Moussa Diarra (8.). Diarra (50.) schlug nach schönem Doppelpass auch zum 2:0 zu. Das 3:0 durch Maik Seng (65.) war ebenfalls sehenswert, da dem Treffer eine Balleroberung im Mittelfeld und eine schnörkellose, direkte Kombination in die Spitze über fünf Stationen vorausgegangen war. „Schade war, dass wir einen Elfmeter vergeben haben, mit dem wir das Spiel hätten vorzeitig entscheiden können“, erklärte Baus. Zudem führte ein vermeidbarer Ballverlust im Mittelfeld zu einem Elfmeter der Gäste, den diese zum Ehrentor nutzten. „Ein Kompliment geht an Schiedsrichter Junus Mustafalic. Er hat die Partie souverän geleitet“, lobte Baus.

C-Junioren, VfR Wormatia Worms II – TSV Degenia Bad Kreuznach 3:0 (2:0).„Gegen eine schwache Mannschaft war das wieder sehr ernüchternd und insgesamt eine schwache Leistung meiner Mannschaft“, sagte TSV-Trainer Cihan Ceylan und ergänzte: „Leider ist momentan so ein bisschen der Wurm drin. Wir hätten selbst auch Tore schießen können, haben es aber am Ende nicht gepackt. So verlieren wir das Spiel mit 0:3, was in der Höhe auch absolut verdient war. Wir machen weiter und arbeiten Woche für Woche. Mehr kann man nicht sagen, da es leider aktuell so aussieht.“