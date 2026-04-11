5:2 nach 0:2-Rückstand JSG Nahe-Glan schlägt in neun Minuten dreimal zu Tina Paare 11.04.2026, 20:34 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Die Spitze der C-Junioren-Verbandsliga ist zusammengerückt. Die TSG Bretzenheim als Tabellenführer spielte nur remis und ist nun punktgleich mit dem FK Pirmasens. Vom dritten Platz grüßt die JSG Nahe-Glan, die nur noch sieben Punkte zurückliegt.

Eine famose Leistung boten die C-Junioren-Fußballer der JSG Nahe-Glan, die einen 0:2-Rückstand in einen souveränen Sieg umwandelten. Derweil hält die Durststrecke des TSV Degenia in der D-Junioren-Verbandsliga an. Die Bad Kreuznacher mussten die sechste Niederlage in Folge hinnehmen.







Artikel teilen

Artikel teilen