3:0-Sieg in Hüffelsheim JSG Nahe-Glan drückt dem Derby ihren Stempel auf Helmut Zillmann 17.11.2026, 07:10 Uhr

i Symbolbild dpa

Derbytage für die A-Junioren der JSG Nahe-Glan. Auf das 3:0 bei der JSG Rotenfels folgt am Dienstagabend in Desloch der Vergleich mit der JSG Fürfeld/Hackenheim.

Das Landesliga-Derby zwischen den A-Junioren der JSG Rotenfels/Wißberg und der JSG Nahe-Glan endete mit einem klaren 3:0 für die Gäste. Die U19-Fußballer der JSG Fürfeld/Hackenheim verloren unter der Woche gegen die JSG Rhein-Selz II und mussten das Spiel gegen die JSG Rheinhessen-Mitte wegen vieler erkrankter Spieler absagen.







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