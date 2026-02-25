Futsal-Rheinlandmeisterschaft JSG Mühlbachtal wird erst im Halbfinale gebremst Stefan Nink 25.02.2026, 08:38 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Matthias Ott

Als Kreismeister hatten sich die JSG Bogel, die JSG Mühlbachtal, JSG Bad Ems-Nassau und der TuS Katzenelnbogen-Klingelbach für die Endrunde um die Futsal-Rheinlandmeisterschaft qualifiziert und hielten die Rhein-Lahn-Fahne beachtlich hoch.

Auf großer Bühne sehr gut geschlagen und viel Selbstbewusstsein für die restliche Saison unter freiem Himmel gesammelt – das konnte das Quartett aus dem Rhein-Lahn-Kreis nach der Endrunde um die Futsal-Rheinlandmeisterschaft mit Fug und Recht von sich behaupten.







Artikel teilen

Artikel teilen