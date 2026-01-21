Nastätten JSG Mühlbachtal triumphiert beim „Finale dahaam“ Stefan Nink 21.01.2026, 09:27 Uhr

i Futsal-Kreismeister der B-Junioren: JSG Mühlbachtal. Obere Reihe von links: Daniel Klump (Co-Trainer), Felix Heimann, Luke Müller, Jamal Zin, Jonas Schmidt, Finn Kappus, Lennart Gasteyer, Leandro Liguori, Nick Wolf, Danny Gößl (Co-Trainer), Anwar Zin (Trainer). Untere Reihe von links: Luis Aulmann, Khaled Zin, Andre Birnbaum, Nico Rehse, Lennard Müller, Jaiden Dubsky. Paul Schnatz / Fußball-Kreis

Der zweite Futsal-Titelträger beim Nachwuchs steht fest: Mit einem 3:1-Finalsieg gegen die JSG Rhein-Taunus haben sich die klassenhöheren B-Junioren der JSG Mühlbachtal in die Siegerliste eingetragen und fahren am 22. Februar zur Rheinland-Endrunde.

Nicht nur in der Feldrunde halten die B-Juniorenfußballer der JSG Mühlbachtal als Tabellendritter der Bezirksliga Ost die Rhein-Lahn-Fahne ganz besonders hoch. Auch unter dem Hallendach spielen die Talente des TuS Miehlen, des VfL Nastätten, des TuS Holzhausen und des TuS Singhofen einen ausgesprochen guten Ball.







