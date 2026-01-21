JSG Mühlbachtal triumphiert beim „Finale dahaam“

Der zweite Futsal-Titelträger beim Nachwuchs steht fest: Mit einem 3:1-Finalsieg gegen die JSG Rhein-Taunus haben sich die klassenhöheren B-Junioren der JSG Mühlbachtal in die Siegerliste eingetragen und fahren am 22. Februar zur Rheinland-Endrunde.
Nicht nur in der Feldrunde halten die B-Juniorenfußballer der JSG Mühlbachtal als Tabellendritter der Bezirksliga Ost die Rhein-Lahn-Fahne ganz besonders hoch. Auch unter dem Hallendach spielen die Talente des TuS Miehlen, des VfL Nastätten, des TuS Holzhausen und des TuS Singhofen einen ausgesprochen guten Ball.