Mit Ausnahme der C-Junioren, denen erst am kommenden Wochenende das Finale der Punktrunde bevorsteht, haben die heimischen B- und D-Junioren den Reigen der Punktspiele auf überkreislicher Ebene überwiegend erfolgreich abgeschlossen.
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10 von 12 möglichen Bezirksliga-Punkten kassierten die heimischen D-Junioren-Kicker final ein. Gleich zwei spektakuläre Partien gab’s binnen 41 Stunden mit Beteiligung der B-Junioren der JSG Mühlbachtal. Eine 0:12-Packung mussten unterdessen die C-Jugendlichen der JSG Lahn quittieren.