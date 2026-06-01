Fußball-Bezirksliga JSG Mühlbachtal schnuppert nach 0:4 noch am Remis Stefan Nink 01.06.2026, 11:46 Uhr

i Torschützen im direkten Duell: Mühlbachtals Jonas Schmidt schirmt hier gegen den Wirgeser Max Reuter gekonnt den Ball ab. Andreas Hergenhahn

Mit Ausnahme der C-Junioren, denen erst am kommenden Wochenende das Finale der Punktrunde bevorsteht, haben die heimischen B- und D-Junioren den Reigen der Punktspiele auf überkreislicher Ebene überwiegend erfolgreich abgeschlossen.

10 von 12 möglichen Bezirksliga-Punkten kassierten die heimischen D-Junioren-Kicker final ein. Gleich zwei spektakuläre Partien gab’s binnen 41 Stunden mit Beteiligung der B-Junioren der JSG Mühlbachtal. Eine 0:12-Packung mussten unterdessen die C-Jugendlichen der JSG Lahn quittieren.







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