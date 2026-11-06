Wer qualifiziert sich in der A-Jugend-Rheinlandliga für die neu geschaffene Oberliga, die am 27. Februar startet? Die JSG Mont Royal Bremm hat nach dem 6:3 gegen den JFV Vulkaneifel das Ticket für die Top 8 so gut wie sicher.
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Die JSG Mont Royal Bremm hat durch den Heimsieg gegen den JFV Vulkaneifel den Aufstieg in die Oberliga so gut wie sicher. Die Moselaner verbesserten sich nach dem 6:3 (2:2) in Reil auf Platz zwei in der 32-köpfigen A-Jugendfußball-Rheinlandliga. Der Aufstieg in die Oberliga, für das sich die Top 8 qualifizieren, könnte am Samstag oder Sonntag fix sein, wenn ein Team aus dem Quintett (Rot-Weiss Koblenz II, VfL Hamm, JFV Wittlich, SG 99 Andernach ...