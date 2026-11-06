6:3 gegen JFV Vulkaneifel JSG Mont Royal Bremm steht an der Schwelle zur Oberliga Michael Bongard 06.11.2026, 09:49 Uhr

i Colin Croeff und seine JSG Mont Royal Bremm haben nach dem 6:3 in Reil gegen den JFV Vulkaneifel den Sprung in die A-Jugend-Oberliga fest im Blick. Alfons Benz

Wer qualifiziert sich in der A-Jugend-Rheinlandliga für die neu geschaffene Oberliga, die am 27. Februar startet? Die JSG Mont Royal Bremm hat nach dem 6:3 gegen den JFV Vulkaneifel das Ticket für die Top 8 so gut wie sicher.

Die JSG Mont Royal Bremm hat durch den Heimsieg gegen den JFV Vulkaneifel den Aufstieg in die Oberliga so gut wie sicher. Die Moselaner verbesserten sich nach dem 6:3 (2:2) in Reil auf Platz zwei in der 32-köpfigen A-Jugendfußball-Rheinlandliga. Der Aufstieg in die Oberliga, für das sich die Top 8 qualifizieren, könnte am Samstag oder Sonntag fix sein, wenn ein Team aus dem Quintett (Rot-Weiss Koblenz II, VfL Hamm, JFV Wittlich, SG 99 Andernach ...







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