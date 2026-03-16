Fußball-Bezirksliga: 
JSG Lahn punktet nach schnellem 0:3-Rückstand 
Mark Milosevic (blaues Trikot, hier gegen Wolfsteins Clemens Zimmer) verpasste mit der D-Jugend des TuS KK wichtige Zähler im Ka
Mark Milosevic (blaues Trikot, hier gegen Wolfsteins Clemens Zimmer) verpasste mit der D-Jugend des TuS KK wichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib zu holen.
Andreas Hergenhahn

Bei den D-Jugendlichen vertritt ein Quartett den Rhein-Lahn-Kreis in der Fußball-Bezirksliga Ost. Während die JSG Rhein-Taunus als Dritter noch im Titelrennen ist, müssen die restlichen heimischen Teams um den Klassenverbleib bangen. 

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Mit der JSG Mühlbachtal (B), der JSG Bad Ems-Nassau, der JSG Aar (C) und der JSG Rhein-Taunus (D) spielen gleich vier heimische Nachwuchsfußball-Teams in der Bezirksliga Ost vorne mit.
„Es freut es mich, dass bei Jaiden Dubsky endlich der Knoten geplatzt ist.

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