Bei den D-Jugendlichen vertritt ein Quartett den Rhein-Lahn-Kreis in der Fußball-Bezirksliga Ost. Während die JSG Rhein-Taunus als Dritter noch im Titelrennen ist, müssen die restlichen heimischen Teams um den Klassenverbleib bangen.
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Mit der JSG Mühlbachtal (B), der JSG Bad Ems-Nassau, der JSG Aar (C) und der JSG Rhein-Taunus (D) spielen gleich vier heimische Nachwuchsfußball-Teams in der Bezirksliga Ost vorne mit.
„Es freut es mich, dass bei Jaiden Dubsky endlich der Knoten geplatzt ist.