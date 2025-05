Beim vorletzten Saison-Auftritt in der Bezirksliga Ost haben die heimischen Nachwuchs-Fußballer noch einmal alles reingeworfen. Heimsiege feierten die C-Junioren der JSG Lahn und der JSG Mühlbachtal sowie die D-Junioren der JSG Aar, die sich tabellarisch in Sicherheut brachte. Einen Zähler ergatterte die B-Jugend der JSG Birlenbach, während die gleichaltrigen Jungs der JSG Mühlbachtal zwar recht gut spielten, es aber versäumten, das Runde im Eckigen unterzubringen.

A-Junioren

SSV Heimbach-Weis – JSG Mühlbachtal 2:1 (1:0). Am Kieselborn musste die von Kai Burat und Klaus Hendlinger betreute JSG die neunte Niederlage in der Fremde quittieren und verpasste es damit in der Tabelle an den Neuwieder Vorstädtern vorbeizuziehen. Die ältesten Jahrgänge vom Blauen Ländchen bewiesen aber gute Moral und ließen sich nicht abschütteln. Der Anschluss fiel aber zu spät, um noch auf einen Zähler hoffen zu dürfen. Torfolge: 1:0, 2:0 beide Lennard Emmerich (5., 66.), 2:1 Adrian Shabani (90.+2). Nächste Aufgabe der Mühlbachtaler: am Samstag, 17 Uhr, bei der JSG Hachenburger Westerwald.

B-Junioren

JFV Wolfstein II – JSG Lahn 6:4 (3:0). Nach einer Stunde Spielzeit schienen die Talente aus Diez und Umgebung in Nauroth einem Debakel entgegenzusteuern. Dann aber raffte sich das Team von Frank Kummer und Daniel Wingender nochmals auf und betrieb beim letzten Punktspiel der erfolgreichen Runde noch reichlich Ergebniskosmetik. Torfolge: 1:0 Jason Wilfried Kohlhaas (26.), 2:0 Tim Schandert (34.), 3:0 Andreas Skakacs (40.), 4:0 Paul Jakob Kerkojus (42.), 5:0 Andreas Skakacs (61.), 5:1 Leon Hannappel (63.), 5:2 Luis Amann (67.), 6:2 Erfan Hussaini (73.), 6:3 Jannis Krugel (74.), 6:4 Jacob Jason Seek (78.).

JSG Mühlbachtal – VfL Oberbieber 0:2 (0:1).Die Anfangsphase der Partie i n Singhofen gehörte dem letztjährigen Rheinlandligisten vom Aubach, der nach einem Stellungsfehler in der Hintermannschaftder JSG früh in Führung ging. Mit zunehmender Spieldauer kam die Mannschaft um Kapitän Lennard Müller dann aber besser ins Spiel und erspielte sich leichte Feldvorteile. Spätestens nach dem Platzverweis gegen Oberbiebers Louis Steiner (53.) spielte nur noch die JSG. André Birnbaum und Jaiden Dubsky alleine hätten die Partie entscheiden können. Allerdings wurden die Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt, einmal rettete der Außenpfosten für den VfL. Gegen alles nach vorne werfende Mühlbachtaler führte ein Volleyschuss aus 18 Metern unter die Latte zur Entscheidung. „Leider haben wir Chancenwucher betrieben und uns nicht für eine überragende Mannschaftsleistung belohnt“, so JSG-Trainer Patrik Klos, der sich für die lobenden Worte seines Oberbieberer Kollegen nichts kaufen konnte. Torfolge: 0:1 (7.), 0:2 (78.). Nächste Aufgabe der Mühlbachtaler: am Samstag, 17 Uhr, in Kirchen bei der JSG Siegtal/Heller.

JSG Birlenbach – JSG Siegtal/Heller 3:3 (1:0). Zwei Punkte verschenkt – so lautete das Fazit der Einheimischen, die gegen den Tabellenfünften bereits mit 3:1 vorne lagen, sich beim Abpfiff von Schiedsrichter Michael Vogt dann aber mit einem Remis begnügen mussten. Bereits am Mittwochabend schließt das Team des Trainerduos Stefan Mäncher / Alexander Paukschta ab 19.30 Uhr in Birlenbach die Runde mit dem Heimspiel gegen Absteiger JSG Laubachtal /​ Melsbach ab. Torfolge: 1:0 Lars Dietrich (32.), 1:1 Fynn Luca Hess (43.), 2:1, 3:1 beide Enes Aslan (50., 51.), 3:2 Batuhan Tunc (56.), 3:3 Bilal El-Hassan (65.).

C-Junioren

JSG Lahn – JFV Wolfstein II 5:2 (2:0). Durch den verdienten Heimerfolg sicherte sich die JSG Lahn den Klassenverbleib. In der ersten Halbzeit ließ die Heimelf keine Torchance des Gegners zu. Das Übergewicht hielt auch im zweiten Durchgang an. Die JFV-Reserve erwies sich als effektiv und nutzte ihre beiden Gelegenheiten. Ihre deutliche Überlegenheit an hochkarätigen Torchancen münzte die JSG Lahn in drei weitere Treffer um. Torfolge: 1:0 Niklas Wöhl (13.), 2:0 Magda Lena Schatz (26.), 2:1 Nevio Remy (41.), 3:1 Dominik Paul Becker (55.), 3:2 Aulon Pajaziti (68.), 4:2, 5:2 beide Silas Becher (70., 70.+4). Nächste Aufgabe der JSG Lahn: am Samstag, 15.15 Uhr, in Hahnstätten bei der JSG Aar.

TuS Westerburg – JSG Aar 4:3 (2:2). Von zwei erfolgreichen Angriffen über die Außen ließ sich die JSG nicht schocken, drehte auf und glich aus. In der Halbzeitpause forderte Co-Trainer Manfred Rehbein die Jungs von der Aar auf, noch selbstbewusster aufzuspielen auf. Nach dem 2:3 wurden die Westerwälder unbequemer, die Kombinierten hatten bei Entscheidungen des Schiedsrichters einiges zu monieren. Der zum 3:3 führende Eckball hatte nach Ansicht von Trainer Sebastian auf dem Weg zum Abnehmer die Torauslinie deutlich überquert. Vor dem Siegtreffer hatte Maaßen ein Foulspiel gesehen. „Es ist schade, dass diese Partie so fragwürdig entschieden wurde“, ärgerte sich Maaßen. Torfolge: 1:0 Moritz Helsper (11.), 2:0 Mohamad Ghanoun (15.), 2:1 Oliver Brand (20.), 2:2 Nico Zimmermann (22.), 2:3 Lennox Dienst (39.), 3:3 Bruno Barukcic (62.), 4:3 Ben Bender (70.).

JSG Mühlbachtal – SSV Heimbach-Weis II 1:0 (1:0). Der Abstieg der Jungs vom Blauen Ländchen ist zwar längst besiegelt, doch mit dem verdienten Sieg im Kellerduell reichte die Elf von Trainer Nico Haxel die Rote Laterne an den punktgleichen Gast aus Neuwied weiter. Tor: 1:0 Noah Haxel (25.). Nächste Aufgabe der Mühlbachtaler: am Samstag, 15.15 Uhr, in Elsoff beim JFV Oberwesterwald.

D-Junioren

JSG Aar – JFV Oberwesterwald 2:1 (0:0). Lange blieb es in einem packenden Spiel in Hahnstätten torlos. Romeo Magureanu war aufseiten der Gastgeber mit makelloser Zweikampfbilanz regelmäßig Endstation für den JFV, der dann aber in Führung ging. Doch Levi Trinkers Doppelpack brachte den Dreier, mit dem die JSG sich von den Abstiegsrängen absetzte und den Klassenverbleib sicherte. Torfolge: 0:1 Jon Eckel (48.), 1:1, 2:1 beide Levi Trinker (51., 60.). Nächste Aufgabe der JSG Aar: am Samstag, 12 Uhr, beim SV Rheinbreitbach II.

JSG Rhein-Taunus – JFV Wolfstein II 0:1 (0:0). Nach einer Partie auf Augenhöhe in Dahlheim nahm die Rheinlandliga-Reserve drei Zähler mit auf den weiten Heimweg. Tor: 0:1 Silas Künz (43.). Nächste Aufgabe der JSG Rhein-Taunus: am Samstag, 12 Uhr, in Nentershausen bei der U12 der Eisbachtaler Sportfreunde.